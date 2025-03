Phú Quốc lọt top 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á

Tạp chí du lịch hàng đầu châu Á – DestinAsian vừa công bố danh sách những cái tên giành chiến thắng tại giải thưởng Reader's Choice Awards lần thứ 18 (giải thưởng do độc giả bình chọn). Ảnh Internet Đây là giải thưởng thường niên do DestinAsian tổ chức, nhằm tôn vinh những điểm đến, khách sạn, hãng hàng không và dịch vụ du lịch xuất sắc trong khu vực, dựa trên bình chọn của hàng nghìn độc giả trên khắp thế giới. Đánh giá dựa trên chất lượng dịch vụ, trải nghiệm du lịch và đặc biệt là mức độ hài lòng của du khách với điểm đến. Ảnh Internet Tại hạng mục Best Islands (Những hòn đảo tuyệt vời nhất), Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh, xếp thứ 5 trong danh sách 10 đảo của châu Á, tăng một bậc so với vị trí thứ 6 của năm 2024. Ảnh Internet Việc Phú Quốc tiếp tục lọt "mắt xanh" của truyền thông quốc tế cho thấy sức nóng chưa hề thuyên giảm của hòn đảo. Ảnh Internet Từ năm 2023, hòn đảo này liên tục được vinh danh trong những danh sách "tuyệt vời nhất" của khu vực và thế giới từ các tạp chí du lịch uy tín. Ảnh Internet Năm 2024, Travel + Leisure bình chọn Phú Quốc là hòn đảo đẹp thứ hai thế giới, chỉ sau Maldives, vượt qua các tên tuổi nổi tiếng khác trong khu vực như Bali, Phuket. Ảnh Internet Trước đó, Agoda đã vinh danh Phú Quốc là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích nhất năm 2025, với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng đột biến 266% so với năm 2024. Ảnh Internet Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam, được mệnh danh là “Đảo ngọc” nhờ vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ, những bãi biển hoang sơ cùng hệ sinh thái đa dạng. Phú Quốc gây ấn tượng với những bãi biển đẹp nổi tiếng như Bãi Sao, Bãi Dài, Bãi Khem, nơi du khách có thể đắm mình trong làn nước trong vắt, tận hưởng không gian yên bình và thơ mộng. Đặc biệt, hoàng hôn tại Bãi Trường được ví như một bức tranh thiên nhiên kỳ diệu, nhuộm sắc tím, cam rực rỡ trên mặt biển. Ảnh Internet Mời quý độc giả xem: Toàn Cảnh Vũng Tàu Nhìn Từ Trên Cao [Flycam HD] - Khám Phá Thiên Đường Du Lịch Biển Việt Nam

Tạp chí du lịch hàng đầu châu Á – DestinAsian vừa công bố danh sách những cái tên giành chiến thắng tại giải thưởng Reader's Choice Awards lần thứ 18 (giải thưởng do độc giả bình chọn). Ảnh Internet Đây là giải thưởng thường niên do DestinAsian tổ chức, nhằm tôn vinh những điểm đến, khách sạn, hãng hàng không và dịch vụ du lịch xuất sắc trong khu vực, dựa trên bình chọn của hàng nghìn độc giả trên khắp thế giới. Đánh giá dựa trên chất lượng dịch vụ, trải nghiệm du lịch và đặc biệt là mức độ hài lòng của du khách với điểm đến. Ảnh Internet Tại hạng mục Best Islands (Những hòn đảo tuyệt vời nhất), Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh, xếp thứ 5 trong danh sách 10 đảo của châu Á, tăng một bậc so với vị trí thứ 6 của năm 2024. Ảnh Internet Việc Phú Quốc tiếp tục lọt "mắt xanh" của truyền thông quốc tế cho thấy sức nóng chưa hề thuyên giảm của hòn đảo. Ảnh Internet Từ năm 2023, hòn đảo này liên tục được vinh danh trong những danh sách "tuyệt vời nhất" của khu vực và thế giới từ các tạp chí du lịch uy tín. Ảnh Internet Năm 2024, Travel + Leisure bình chọn Phú Quốc là hòn đảo đẹp thứ hai thế giới, chỉ sau Maldives, vượt qua các tên tuổi nổi tiếng khác trong khu vực như Bali, Phuket. Ảnh Internet Trước đó, Agoda đã vinh danh Phú Quốc là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích nhất năm 2025, với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng đột biến 266% so với năm 2024. Ảnh Internet Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam, được mệnh danh là “Đảo ngọc” nhờ vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ, những bãi biển hoang sơ cùng hệ sinh thái đa dạng. Phú Quốc gây ấn tượng với những bãi biển đẹp nổi tiếng như Bãi Sao, Bãi Dài, Bãi Khem, nơi du khách có thể đắm mình trong làn nước trong vắt, tận hưởng không gian yên bình và thơ mộng. Đặc biệt, hoàng hôn tại Bãi Trường được ví như một bức tranh thiên nhiên kỳ diệu, nhuộm sắc tím, cam rực rỡ trên mặt biển. Ảnh Internet Mời quý độc giả xem: Toàn Cảnh Vũng Tàu Nhìn Từ Trên Cao [Flycam HD] - Khám Phá Thiên Đường Du Lịch Biển Việt Nam