Mới đây, trong buổi làm việc với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), Hoa hậu Thùy Tiên đã nhận lỗi vì cung cấp thông tin sản phẩm không đúng sự thật về kẹo rau củ Kera trong các buổi livestream. Ảnh: FB Thùy Tiên. Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, theo kết luận của Cục, trong các buổi livestream, Hằng Du Mục và Quang Linh được xác định là người chủ trì, Thùy Tiên là khách mời. Thùy Tiên bị nhắc nhở chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng, theo Nghị định 147. Ảnh: FB Thùy Tiên. Phía Thùy Tiên lên tiếng sau khi bị nhắc nhở vì quảng cáo lố. Trên trang cá nhân, cô thừa nhận, cô đã sai. “Hôm nay, sau khi được làm việc với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được mọi người truyền đạt, nhắc nhở, Tiên nhận thức sâu sắc hơn nữa những thiếu sót của mình. Tiên muốn đối mặt với lỗi lầm của mình một cách trung thực, không né tránh”, Thùy Tiên nói. Ảnh: Kiến Thức Đầu Tư. Chân dài cho biết, sai lầm thứ nhất của cô là nhận lời tham gia quảng cáo nhưng chưa nắm rõ sản phẩm 1 cách tường tận. “Không thể bao biện bằng những điều khác, vì điều đó không làm cái sai của Tiên nhỏ lại. Đó là sai lầm thứ nhất, không thể chối cãi”, Thùy Tiên cho hay. Ảnh: FB Thùy Tiên. Sai lầm thứ hai cũng là sai lầm lớn nhất của Thùy Tiên là sự bất cẩn trong khi là một người may mắn được khán giả yêu thương. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên cho rằng hối hận hay một lời xin lỗi là chưa đủ và chưa bù đắp được. “Tiên nghĩ mình phải đối mặt, nghiêm túc nhìn nhận xem mình sai ở đâu và phải hành động để sửa sai. Có thể Tiên được tha thứ, có thể không, nhưng điều quan trọng nhất là Tiên nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình. Vì cảm giác đáng sợ nhất không phải là bị mọi người la mắng, mà là nhận ra mình đã làm tổn thương niềm tin của những người yêu thương mình”, Thùy Tiên nói. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên liệt kê các hành động để sửa sai. Đầu tiên, cô sẽ phối hợp với nhãn hàng để hỗ trợ đền bù, hoàn trả cho khách hàng, dù trách nhiệm pháp lý thuộc về ai đi nữa. Ảnh: FB Thùy Tiên. Hành động thứ hai của Thùy Tiên là sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước hoặc các chuyên gia thực phẩm để học hỏi, phụ giúp họ chia sẻ những thông tin hữu ích về quy chuẩn an toàn trong sản xuất, quảng bá và sử dụng sản phẩm, đặc biệt là trong ngành thực phẩm. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên còn muốn tham gia các chương trình để chia sẻ về trách nhiệm của KOLs trong việc quảng bá sản phẩm, với tư cách một ví dụ sống về sai lầm, chứ không phải với tư cách hoa hậu hay người nổi tiếng. Ảnh: FB Thùy Tiên. Xem video: "Thùy Tiên ở LHP Busan". Nguồn Sen Vàng

Mới đây, trong buổi làm việc với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), Hoa hậu Thùy Tiên đã nhận lỗi vì cung cấp thông tin sản phẩm không đúng sự thật về kẹo rau củ Kera trong các buổi livestream. Ảnh: FB Thùy Tiên. Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, theo kết luận của Cục, trong các buổi livestream, Hằng Du Mục và Quang Linh được xác định là người chủ trì, Thùy Tiên là khách mời. Thùy Tiên bị nhắc nhở chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng, theo Nghị định 147. Ảnh: FB Thùy Tiên. Phía Thùy Tiên lên tiếng sau khi bị nhắc nhở vì quảng cáo lố. Trên trang cá nhân, cô thừa nhận, cô đã sai. “Hôm nay, sau khi được làm việc với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được mọi người truyền đạt, nhắc nhở, Tiên nhận thức sâu sắc hơn nữa những thiếu sót của mình. Tiên muốn đối mặt với lỗi lầm của mình một cách trung thực, không né tránh”, Thùy Tiên nói. Ảnh: Kiến Thức Đầu Tư. Chân dài cho biết, sai lầm thứ nhất của cô là nhận lời tham gia quảng cáo nhưng chưa nắm rõ sản phẩm 1 cách tường tận. “Không thể bao biện bằng những điều khác, vì điều đó không làm cái sai của Tiên nhỏ lại. Đó là sai lầm thứ nhất, không thể chối cãi”, Thùy Tiên cho hay. Ảnh: FB Thùy Tiên. Sai lầm thứ hai cũng là sai lầm lớn nhất của Thùy Tiên là sự bất cẩn trong khi là một người may mắn được khán giả yêu thương. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên cho rằng hối hận hay một lời xin lỗi là chưa đủ và chưa bù đắp được. “Tiên nghĩ mình phải đối mặt, nghiêm túc nhìn nhận xem mình sai ở đâu và phải hành động để sửa sai. Có thể Tiên được tha thứ, có thể không, nhưng điều quan trọng nhất là Tiên nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình. Vì cảm giác đáng sợ nhất không phải là bị mọi người la mắng, mà là nhận ra mình đã làm tổn thương niềm tin của những người yêu thương mình”, Thùy Tiên nói. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên liệt kê các hành động để sửa sai. Đầu tiên, cô sẽ phối hợp với nhãn hàng để hỗ trợ đền bù, hoàn trả cho khách hàng, dù trách nhiệm pháp lý thuộc về ai đi nữa. Ảnh: FB Thùy Tiên. Hành động thứ hai của Thùy Tiên là sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước hoặc các chuyên gia thực phẩm để học hỏi, phụ giúp họ chia sẻ những thông tin hữu ích về quy chuẩn an toàn trong sản xuất, quảng bá và sử dụng sản phẩm, đặc biệt là trong ngành thực phẩm. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên còn muốn tham gia các chương trình để chia sẻ về trách nhiệm của KOLs trong việc quảng bá sản phẩm, với tư cách một ví dụ sống về sai lầm, chứ không phải với tư cách hoa hậu hay người nổi tiếng. Ảnh: FB Thùy Tiên. Xem video: "Thùy Tiên ở LHP Busan". Nguồn Sen Vàng