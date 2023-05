Cơm tấm và loạt món ăn nâng tầm ẩm thực Việt trên thế giới

Mới đây, trang web được mệnh danh là "bản đồ ẩm thực thế giới" Taste Atlas công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới được làm từ gạo năm 2023. Hai món ẩm thực Việt Nam vinh dự có mặt trong danh sách này là cơm tấm ở vị trí thứ 3 và bánh chưng ở vị trí thứ 97. Ảnh: TTXVN/Báo Tin Tức. Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas gần đây cũng công bố 100 món khai vị ngon nhất thế giới và món nem rán của Việt Nam được gọi tên trong danh sách này ở vị trí thứ 70. Ảnh minh họa: Vietnamnet. Ngoài ra, nhắc đến những món ăn truyền thống lâu đời, góp phần nâng tầm ẩm thực Việt trên trường quốc tế không thể không kể đến phở. Ảnh: Getty. Tháng 1/2022, hãng CNN (Mỹ) công bố danh sách những món ăn có nước ngon nhất thế giới, trong đó có món phở bò của Việt Nam. Business Insider cũng từng bình chọn phở Việt là một trong những món phải ăn thử một lần trong đời đối với những người thích du lịch trên thế giới. Ảnh: Getty.Bún chả Việt Nam nhiều lần được truyền thông quốc tế vinh danh. Vào tháng 3/2023, trang chuyên về ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas công bố bảng xếp hạng 100 món ăn có thịt ngon nhất thế giới, trong đó có bún chả Việt Nam. Ảnh: Getty. Tháng 6/2022, món bún chả với công thức của Bếp trưởng Đỗ Thị Hải Lý tại Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã vinh dự được đưa vào cuốn sách nấu ăn kỷ niệm Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: Đại sứ quán Anh/Người Lao Động. Bún chả Việt Nam cũng từng nhiều lần lọt top những món ăn ngon nhất mùa hè do CNN bình chọn. Năm 2014, bún chả có mặt trong danh sách 10 món đường phố tuyệt vời nhất thế giới của National Geographic (Mỹ). Ảnh: Getty. Năm 2018, trang Traveller của Australia công bố danh sách 21 món ăn ngon nhất thế giới, trong đó có bún riêu cua của Việt Nam. Với nước dùng được chế từ riêu cua, cà chua, ăn kèm thịt lợn, rau thơm, hoa chuối, giá đỗ, bún riêu cua khiến bao thực khách "phải lòng" ngay từ lần đầu nếm thử.Bánh mì Việt, một món ăn có trong từ điển Oxford, nhiều lần được công nhận bởi các chuyên gia ẩm thực và truyền thông quốc tế. Báo The Guardian của Anh xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí thứ hai trong danh sách "10 món ăn đường phố ngon và hấp dẫn nhất thế giới". Trong một bài viết trong chuyên mục ẩm thực của tờ Le Monde (Pháp), tác giả Léo Bourdin nhận xét rằng bánh mì Việt Nam là một món ăn "đơn giản, cân đối, rẻ nhưng trên tất cả là rất ngon". Anthony Bourdain, một đầu bếp nổi tiếng của Mỹ, từng thốt lên trong một chương trình ẩm thực được phát trên kênh truyền hình CNN rằng: "Bún bò Huế là món bún ngon nhất thế giới mà tôi từng thưởng thức". Món ăn này là một trong những đặc sản của xứ Huế, gồm các nguyên liệu như bún, thịt bắp bò, chân giò, tiết heo luộc và nước dùng. Ảnh: Getty. Cao lầu Hội An từng được ca ngợi là món ăn đường phố ngon nhất châu Á do tờ Traveller (Australia) bình chọn hay món ăn ngon nhất Việt Nam trên trang CNN. Năm 2017, tờ Guardian (Anh) nhận xét cao lầu là món ngon chứa đựng lịch sử của cả thành phố chỉ trong một bát mì. Ảnh: Getty. Hồi tháng 4/2022, bánh bột lọc là món ăn được nhắc đến khi CNN ca ngợi về ẩm thực Việt Nam. Đây là món ăn nổi tiếng và đặc trưng nhất của ẩm thực Huế. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi (Nguồn video: THĐT)

