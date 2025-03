Hot face sao Việt: Thiên An thả dáng gợi cảm trước biển

Tin tức sao Việt 15/3: Thiên An thả dáng gợi cảm, đẹp như nàng thơ trước biển. Ảnh: FB Thiên An Diễn viên Thuý Ngân như công chúa ở trong những câu chuyện cổ tích. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân Á hậu Thảo Nhi Lê diện váy đen 2 dây gợi cảm. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê Xuân Nghi được nhận xét xinh đẹp, trưởng thành hơn sau khi tham gia "Chị đẹp đạp gió". Ảnh: FB Xuân Nghi Ninh Dương Lan Ngọc khoe nét đẹp đậm chất điện ảnh. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc Thần thái tự tin, cuốn hút của Lý Nhã Kỳ trong bộ ảnh mới. Ảnh: FB Ly Nha Ky - Artist Cựu mẫu Thuý Hằng xả ảnh chuyến du xuân đầu năm. Ảnh: FB Bui Thuy Hang Diễn viên Uyển Ân tranh thủ dạo phố New York. Ảnh: FB Huỳnh Uyển Ân Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi tình tứ trong quán cà phê. Ảnh: FB Thuy Anh LeXem video "Phương Mai khóc trong livestream bênh vực Thiên An". Nguồn 2Sao

