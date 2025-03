Bộ Quốc phòng Ukraine đã ra cáo phó cho biết, chỉ huy đặc nhiệm Ukraine, Đại tá Vitaly Yankovsky, không may đã bị một tay súng bắn tỉa người Nga sát hại khi đang rút khỏi thành phố Sudzha, thuộc tỉnh Kursk của Nga vào ngày 11/3 vừa qua. Cùng ngày, Trung tá Chukovych, chỉ huy Tiểu đoàn trinh sát đặc nhiệm Ukraine, cũng bị UAV FPV của Nga tiêu diệt. Cả hai đều là những sĩ quan trẻ xuất sắc của Ukraine, trưởng thành trong xung đột Nga-Ukraine, có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và ý chí kiên cường. Sự hy sinh của họ là mất mát lớn cho Ukraine. Do mất sự hỗ trợ của tình báo Mỹ, quân đội Ukraine (AFU) đã không thể phát hiện các hoạt động tấn công và triển khai quân quy mô lớn của quân đội Nga (RFAF), và họ đã để mất quyền kiểm soát hàng trăm km2 và hàng chục khu định cư chỉ trong vài ngày khu vực ở khu vực Kursk. Để tránh bị bao vây và tiêu diệt, lữ đoàn tấn công đường không chủ lực của Ukraine tại khu vực Sudzha và một số lực lượng đặc nhiệm Ukraine, đã buộc phải nhanh chóng cơ động và di chuyển đến khu vực biên giới tỉnh Sumy; nhằm thiết lập tuyến phòng thủ mới tại đây, ngăn quân Nga thừa thắng tràn qua biên giới. Trong quá trình rút lui khỏi khu vực Kursk, AFU đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Ngoài Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 và một số đơn vị cơ giới hạng nặng đã rút trước đó, Lữ đoàn xung kích đường không số 95 của AFU đã bị thiệt hại nghiêm trọng và mất hơn 1.000 người. Hiện tại, lực lượng chủ lực của AFU tại Kursk, về cơ bản đã di chuyển đến một khu vực an toàn. Hiện AFU chỉ còn kiểm soát khoảng 90 km2 lãnh thổ của khu vực Kursk. Với việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày giữa Mỹ và Ukraine và việc Mỹ đã nối lại hỗ trợ tình báo và viện trợ quân sự cho Ukraine. Diễn biến tiếp theo của tình hình ở khu vực Kursk vẫn đáng được chú ý. Trong khi mặt trận Kursk đang diễn biến căng thẳng, thì RFAF đã tiến hành cuộc tấn công vào khách sạn Druzhba ở thành phố Krivoy Rog, bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M. Thông tin này được các nguồn tin của Ukraine cũng như người dân địa phương đưa tin. Các bài viết trên các trang mạng xã hội khẳng rằng, cảnh báo không kích đã được ban bố ở thành phố vào sáng ngày 12/3. Vài phút sau, lực lượng phòng không Krivoy Rog thông báo khẩn cấp, có một tên lửa đạn đạo đang bay về phía thành phố. Do tốc độ tên lửa của Nga bay quá nhanh, nên các sĩ quan AFU và lính đánh thuê nước ngoài có mặt trong tòa nhà khách sạn ở Krivoy Rog đã không kịp phản ứng với cảnh báo. Trong mọi trường hợp, theo người dân địa phương, vụ nổ xảy ra gần như ngay lập tức, sau khi thông báo được phát ra. Chưa hết, vài phút sau, có báo động về một tên lửa thứ hai đang bay về phía thành phố. Và chỉ 2 phút sau, một tiếng nổ khác lại vang lên, theo người dân địa phương, tiếng nổ này mạnh hơn nhiều so với tiếng nổ đầu tiên. Điều đáng chú ý là tại thành phố Krivoy Rog, là quê nhà của Tổng thống Ukraine Zelensky, đã trở thành một trong những địa điểm ưa thích của lính đánh thuê nước ngoài. RFAF thường xuyên tấn công các mục tiêu ở thànhh phố này. Trước đó vào ngày 6/3, một cuộc tấn công đã được thực hiện vào tòa nhà Khách sạn Trung tâm, nơi mà theo tình báo Nga, các sĩ quan AFU, các chuyên gia quân sự phương Tây và lính đánh thuê nước ngoài cũng trú ngụ. Gần đây, Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác vào một doanh trại huấn luyện của AFU ở vùng Dnipro của Ukraine, gây ra thương vong nặng nề, bao gồm 150 binh sĩ Ukraine và 30 cố vấn NATO. Truyền thông Ukraine thừa nhận việc tên lửa của Nga đã giết chết 30 cố vấn NATO, giúp AFU làm nhiệm vụ huấn luyện. Lúc đầu, Ukraine phủ nhận tuyên bố của RFAF về vụ tấn công, nhưng chỉ hai ngày sau, tờ Kyiv Post của Ukraine đã đưa tin chi tiết về vụ việc và thậm chí còn trích dẫn dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, gián tiếp xác nhận tính xác thực của vụ tấn công. (nguồn ảnh Kyiv Post, Ukrinform, TASS).

