Điểm danh những lần Dược Khải Hà bị Cục ATTP “tuýt còi“

Công ty Cổ phần Thương mại Dược VTYT Khải Hà (Công ty Dược Khải Hà) có địa chỉ tại số 2 A, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình do ông Nguyễn Văn Khải làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đây là đơn vị vừa bị Cục Quản lý Dược cảnh báo về việc quảng cáo sản phẩm Trà xuyên tâm liên Khải Hà trên trang facebook.com/XuyenTamLienKhaiHa và https://xuyentamlien.site có công dụng “Hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp COVID-19”, “phòng ngừa COVID-19 hiệu quả được Bộ Y tế công nhận”.

Sản phẩm Trà xuyên tâm liên Khải Hà vừa bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo về quảng cáo sai.

Dù sau đó, đơn vị này có công văn cho rằng nội dung quảng cáo sản phẩm Trà xuyên tâm liên Khải Hà trên hai trang nêu trên không phải do Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà và Công ty TNHH nghiên cứu dược liệu và ứng dụng Đông Y Việt (đơn vị phân phối độc quyền) thực hiện, Cục An toàn thực phẩm cho biết vẫn đang phối hợp xử lý.



Trước đó, vào 2 năm 2017 và 2018, Công ty Dược Khải Hà đã bị Cục Quản lý Dược ra quyết định thu hồi 5 sản phẩm do liên quan chất lượng và quy định nhãn sản phẩm.

Cụ thể, ngày 29/9/2017, Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ lưu hành thuốc viên bao đường Hoạt huyết dưỡng não, SĐK: VD-24472-16, Số lô 01.03.17, NSX 02/3/2017, HSD 1/3/2020, do Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Khải Hà sản xuất trên toàn quốc .

Nguyên nhân thu hồi đình chỉ lưu hành trên toàn quốc là do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tỷ lệ các thành phần của Cao bạch quả và định lượng Ginkgo flavonoid toàn phần.

Sản phẩm Hoạt huyết dưỡng não bị đình chỉ lưu hành và thu hồi năm 2017.

Tiếp, ngày 04/4/2018, Cục Quản lý dược ký ban hành công văn số 5852/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 4 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty CPTM dược VTYT Khải Hà (số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, phường Tiền Phong, Thái Bình) sản xuất.

Các mỹ phẩm của Công ty Dược Khải Hà bị thu hồi và đình chỉ lưu hành gồm: Phong tê thấp Hoàng Xuân do Công ty cổ phần Đông Nam Dược Bách Xuân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Bột ngâm chân phong thấp do Công ty cổ phần thương mại dược Vật tư y tế Khải Hà chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Nước tắm Herbal do Công ty TNHH dược Minh Châu chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; và sản phẩm Abby do Công ty cổ phần EU Pharma Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi được nêu rõ vì các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 4 sản phẩm trên; tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định và gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 10-5 tới.

Cục Quản lý dược cũng đề nghị các Sở Y tế Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hoá kiểm tra, giám sát thu hồi các mỹ phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục.

Như vậy, chỉ trong một số năm, Công ty Dược Khải Hà liên tiếp bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm.