Mỡ lợn - dầu ăn, loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Mỡ lợn là nguyên liệu truyền thống

Ưu điểm: Mỡ lợn chứa nhiều chất béo bão hòa (saturated fat) và một lượng không nhỏ axit béo không bão hòa đơn (monounsaturated fat), tốt cho việc cung cấp năng lượng. Mỡ lợn cũng chứa vitamin D, hỗ trợ xương chắc khỏe, đặc biệt là khi chăn nuôi tự nhiên.

Khi dùng mỡ lợn để chiên, rán, món ăn thường thơm ngon và có hương vị đậm đà hơn so với dầu ăn.

Bên cạnh đó, mỡ lợn có điểm bốc khói cao, giúp các món chiên rán không bị cháy khét và giữ được hương vị tốt nhất.

Mỡ lợn chứa vitamin D, một loại vitamin quan trọng cho xương khớp và hệ miễn dịch.

Và so với nhiều loại dầu ăn cao cấp, mỡ lợn thường có giá thành rẻ hơn, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình.

Nhược điểm: Dùng nhiều mỡ lợn có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL) trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Với những người có tiền sử bệnh lý như cao huyết áp, béo phì, tiểu đường, cần hạn chế tiêu thụ mỡ động vật.

Do cấu trúc phức tạp, mỡ lợn có thể khó tiêu hóa hơn so với một số loại dầu ăn. Nếu không bảo quản đúng cách, mỡ lợn dễ bị ôi thiu, gây ra mùi khó chịu và mất an toàn thực phẩm.

Nên kết hợp linh hoạt giữa dầu ăn và mỡ lợn - Ảnh minh họa

Dầu ăn, nguyên liệu nấu ăn hiện đại

Ưu điểm: Dầu ăn, đặc biệt là các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu hạt cải, dầu hướng dương, chứa nhiều axit béo không bão hòa đa (polyunsaturated fat) và không bão hòa đơn, tốt cho tim mạch, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt (HDL).

Một số loại dầu như dầu ô liu còn chứa chất chống oxy hóa, giúp chống viêm và bảo vệ tế bào.

Nhược điểm: Không phải loại dầu nào cũng tốt cho sức khỏe. Dầu ăn qua xử lý công nghiệp, chứa chất bảo quản hoặc dầu tái sử dụng nhiều lần có thể tạo ra chất độc hại, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ngoài ra, dầu thực vật không phù hợp để chiên ở nhiệt độ cao, vì dễ sinh ra chất gây ung thư.

Lời khuyên từ chuyên gia

Kết hợp linh hoạt: Không nên hoàn toàn bỏ mỡ lợn hay dầu ăn. Bạn có thể dùng mỡ lợn để chế biến các món chiên, xào ở nhiệt độ cao và dầu thực vật cho các món trộn, hấp, hoặc chiên nhẹ.

Chọn loại dầu chất lượng: Ưu tiên các loại dầu ép lạnh, không qua tinh chế, và hạn chế sử dụng dầu ăn đã qua chiên đi chiên lại.

Dầu ăn và mỡ lợn đều có vai trò riêng trong ẩm thực và sức khỏe. Quan trọng là sử dụng chúng đúng cách và với liều lượng hợp lý để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

BS Nguyễn Văn Thái (Viện Y học Phóng xạ và Ung bướu Quân đội)