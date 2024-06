Dấu hiệu chứng tỏ bạn đang tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ

Thịt đỏ có chứa nhiều vitamin B12 và vitamin B6. Bên cạnh đó, thịt đỏ còn nổi tiếng với hàm lượng protein cao, rất tốt cho trẻ tuổi vị thành niên và người trưởng thành.

Thịt đỏ cũng giàu sắt, kẽm và những loại axit béo có lợi như omega 3, omega 6,... Nhờ có hàm lượng sắt cao, thịt đỏ thường được khuyến khích dùng cho phụ nữ đang trong chu kỳ kinh nguyệt.

Dấu hiệu "tố cáo" bạn đang tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ. Ảnh minh họa

Theo các báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố, việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ sẽ gây ra bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, bệnh tiểu đường, đột quỵ,...

Trung bình, mỗi người chỉ nên tiêu thụ 300-500g thịt đỏ mỗi tuần và chỉ nên ăn khoảng 2 lần/tuần (mỗi lần khoảng 150g thịt đỏ). Bên cạnh đó, bạn cần ăn kèm thêm nhiều loại rau củ để cơ thể có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ thịt một cách tốt nhất.

Dưới đây là một số dấu hiệu "tố cáo" bạn đang tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ, cần cân bằng lại:

Hôi miệng

Hôi miệng thường xảy ra khi bạn gặp các vấn đề răng miệng, nhưng một sự thật thú vị là bạn có thể bị hôi miệng vì ăn quá nhiều thịt . Khi ăn thịt, cơ thể bạn sản xuất amoniac dưới dạng sản phẩm phụ. Mùi amoniac có thể lên miệng của bạn và gây ra mùi hôi.

Táo bón

Nếu bạn đang ăn quá nhiều thịt, ít chất xơ, bạn có thể bị táo bón. Mặc dù thịt bò là một trong những protein dễ tiêu hóa nhất, nhưng ăn quá nhiều có nghĩa là làm mất cân bằng trong chế độ ăn uống của bạn. Nên ăn thịt chừng mực và phải đảm bảo ăn đủ thực phẩm giàu chất xơ và giữ nước.

Tăng cân

Nếu thấy tăng cân, bạn phải giảm lượng thịt đỏ tiêu thụ. Cần lựa chọn khẩu phần hợp lý, nên chọn thịt bò nạc, loại thịt thăn, bít tết sườn, thịt nạc…, để đảm bảo mục tiêu giảm cân mà không phải cắt giảm thịt đỏ hoàn toàn.

Tóc và da trở nên xấu đi

Khi ăn quá nhiều thịt, cơ thể bạn sẽ phản ứng lại do thiếu các chất cần thiết từ thực vật, điển hình là thiếu vitamin C, chất hiếm khi được tìm thấy trong thực phẩm động vật. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen. Điều này khiến tóc, móng và da dần xấu đi.

Cơ thể có mùi không hấp dẫn

Mùi hôi cơ thể bạn ít nhận ra nhưng những người xung quanh sẽ dễ nhận biết nhất. Điều này sẽ làm bạn mất tự tin trong giao tiếp hằng ngày. Và sự thật là các lựa chọn protein của bạn có thể có vai trò trong mùi không hay này.

Trong một nghiên cứu nhỏ, những người đàn ông tránh thịt đỏ trong 2 tuần có mùi hấp dẫn và dễ chịu hơn khi so sánh với mùi tự nhiên của người ăn thịt đỏ, theo dữ liệu được công bố trên Chemical Senses.

Tăng cholesterol

Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol trong máu. Nên chọn thịt bò nạc để chống lại cholesterol cao của bạn. Tin tốt là có rất nhiều lựa chọn để lựa chọn. Nghiên cứu hiện cho thấy có tới 6 ounce thịt bò nạc như là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, không ảnh hưởng tiêu cực đến mức cholesterol, theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.