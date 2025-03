Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp, người bệnh nên ăn

Trên thực tế, có rất nhiều bệnh lý về tuyến giáp thường gặp như: Cường giáp, suy giáp, nhược giáp, nang tuyến giáp hay rối loạn tuyến giáp, u tuyến giáp,.... Các bệnh lý về tuyến giáp đều có những biểu hiện giống nhau như: Đau cổ, khó nuốt,.... và thường mất nhiều thời gian điều trị cũng như cân bằng lại hormone để có thể hoạt động tốt nhất. Vì vậy, việc xây dựng chế độ ăn với những loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp đóng vai trò rất quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.

Nếu bạn chưa biết thực phẩm tốt cho tuyến giáp là thực phẩm nào, bạn có thể tham khảo danh sách các loại thực phẩm sau đây:

Iốt

Iốt là thành phần rất cần cho tuyến giáp, bởi nó giúp cho cơ quan này sản sinh ra các hormon cần thiết và cân bằng chúng, từ đó giảm nguy cơ bị u tuyến giáp. Cách đơn giản nhất để bổ sung iốt là sử dụng muối hoặc ăn các tảo, rong biển, sản phẩm từ sữa chua và sữa....Mỗi loại thực phẩm hay gia vị sẽ có một lượng iốt khác nhau, vì vậy bạn chỉ nên ăn vừa đủ bởi bổ sung quá nhiều cũng có thể gây nguy hiểm cho tuyến giáp.

Cá hồi Cá hồi luôn nằm trong nhóm những loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi cá hồi rất giàu axit béo omega-3. Bạn có thể chọn các món từ cá hồi như cá hồi sốt cam, lườn cá hồi áp chảo, lẩu cá hồi, cháo cá hồi,…

Ảnh minh hoạ/Internet

Rong biển

Rong biển là một trong những loại thực phẩm bạn nên ăn nếu muốn duy trì tuyến giáp khỏe mạnh bởi thành phần của rong biển có chứa rất nhiều iốt. Một khẩu phần 10 gram rong biển nori khô (loại rong biển dùng trong sushi) chứa tới 232 mcg iốt, gấp hơn 1,5 lần mức tối thiểu cần thiết hàng ngày.

Các loại quả mọng

Chống viêm luôn là một trong những tiêu chí quan trọng để duy trì tuyến giáp khỏe mạnh. Vitamin C có vai trò giúp chống oxy hóa, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi các phản ứng viêm.

Do đó, các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi, … là nhóm thực phẩm giàu vitamin C cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tuyến giáp.

Không chỉ vậy, các loại quả mọng còn được đánh giá là thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi thành phần chứa anthocyanin – một loại chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm.

Quả Kiwi

Ngoài các loại quả mọng, bạn cũng có thể lựa chọn kiwi để thêm vào bữa ăn hằng ngày. Đây cũng là một loại quả được biết đến với hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại các phản ứng viêm nhiễm.

Các loại trái cây có múi

Cam, quýt, bưởi, thanh yên,… và những loại trái cây có múi khác đều được xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi thành phần của các loại trái cây này chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa như hesperidin, có công dụng giúp chống lại stress oxy hóa trên tế bào, phòng ngừa các tổn thương do gốc tự do gây ra, hạn chế phản ứng viêm.

Việc thường xuyên ăn các loại trái cây có múi được biết đến là một giải pháp để duy trì tuyến giáp luôn khỏe mạnh.

Các sản phẩm từ sữa

Nếu bạn đang tìm kiếm những loại thực phẩm có hiệu quả giúp duy trì tuyến giáp khỏe mạnh thì không thể bỏ qua sữa và các sản phẩm từ sữa – một trong những nguồn cung cấp iốt cho cơ thể. Các loại sữa thực vật thường có lượng iốt nhỏ hơn so với sữa động vật.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống 1 cốc sữa ít béo sẽ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu iốt hàng ngày của cơ thể. Ngoài sữa, bạn cũng có thể chọn sữa chua, phô mai, bơ sữa,…

Trứng

Trứng được đánh giá là một loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi thành phần của trứng chứa nhiều selen, iốt và vitamin D giúp điều chỉnh hormone tuyến giáp. Trung bình, một quả trứng lớn chứa khoảng 16% lượng iốt cũng như 20% lượng selen mà cơ thể cần hàng ngày.

Mặc dù lòng trắng trứng chứa nhiều protein nhưng tốt nhất bạn nên ăn cả quả trứng bởi phần lớn iốt và selen nằm trong lòng đỏ.

Các loại đậu

Chế độ ăn quá ít protein gây ức chế tuyến giáp và các loại đậu sẽ là nguồn bổ sung protein vô cùng tuyệt vời để có thể bảo vệ sức khỏe tuyến giáp của bạn.

Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ nên ăn các loại đậu ở một mức độ vừa phải. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ 25 đến 38 gam (g) chất xơ mỗi ngày (mục tiêu là 14 g chất xơ trên mỗi 1.000 calo trong chế độ ăn). Các loại đậu thường rất giàu chất xơ nên việc ăn quá nhiều đậu sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn và có thể cản trở việc cơ thể hấp thụ thuốc thay thế hormone tuyến giáp.

Các loại hạt

Để nhắc đến các loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp thì không thể không kể đến các loại hạt, chẳng hạn như hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt bí đỏ, hạt mắc ca,… Các loại hạt vừa giúp bổ sung kẽm, vừa cung cấp selen để giúp duy trì tuyến giáp luôn khỏe mạnh.

Thịt gà, thịt bò

Kẽm là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với tuyến giáp. Cơ thể cần kẽm để sản xuất hormone tuyến giáp. Với người có chế độ dinh dưỡng kém hoặc rối loạn tiêu hóa, cản trở khả năng hấp thụ kẽm, nên bổ sung thêm thịt gà và thịt bò vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày vì đây là những loại thực phẩm giàu kẽm, tốt cho tuyến giáp.

Các loại rau xanh đậm

Các loại rau có lá màu xanh đậm được đánh giá là nhóm thực phẩm tốt cho tuyến giáp bởi thành phần chứa nhiều chất sắt, magie và vitamin A. Vitamin A giúp tuyến giáp sản xuất hormone tuyến giáp, trong khi cả sắt và magie đều giúp cơ thể hấp thụ vitamin A tốt hơn.