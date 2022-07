Chuyển viện an toàn cứu thai phụ 36 tuần bị tiền sản giật

Trước đó, vào lúc 23h ngày 02/07/2022, phòng khám đa khoa An Nghĩa, Cần Giờ tiếp nhận thai phụ 36 tuần 5 ngày đang lên cơn giật, huyết áp cao 200mmHg, tim thai 170 lần/ phút. Phòng khám đã xử trí hạ áp nhưng bệnh nhân chưa ổn, tim thai nguy hiểm, do đó phòng khám đã liên hệ, chuyển Bệnh viện Hùng Vương.

Sản phụ bị sản giật nặng đã được mổ bắt con an toàn 1 bé trai tại Bệnh viện Hùng Vương. Cả mẹ và con đều vượt qua nguy hiểm.

Theo BSCKII Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, ca sản giật này chuyển viện sẽ không an toàn, vì vậy ông đã quyết định cử một đội cấp cứu ngoại viện đến phòng khám đa khoa An Nghĩa để đánh giá tình trạng mẹ con và chuyển bệnh nhân an toàn về bệnh viện Hùng Vương cấp cứu.

Phối hợp với quản lý phà Bình Khánh vào lúc nửa đêm, xe cấp cứu đã nhanh chóng qua phà. Đồng thời, tua trực đã trao đổi qua điện thoại với các y bác sĩ phòng khám An Nghĩa về các thuốc đã xử trí ban đầu cho bệnh nhân và đề nghị tăng liều thuốc ngừa co giật phù hợp với bệnh cảnh của bệnh nhân tại thời điểm đó.

0h22, ê kíp có mặt tại phòng khám An Nghĩa tiến hành cấp cứu. Chồng bệnh nhân cho biết, sản phụ sùi bọt mép tại nhà lúc 21h30 và được chuyển đến phòng khám An Nghĩa.

Sau các xử trí ngoại viện ban đầu, tình trạng mẹ tạm qua cơn nguy kịch, ê kíp cấp cứu ngoại viện quyết định chuyển bệnh nhân về Bệnh viện.

Sản giật là một biến chứng của tiền sản giật nặng, lúc này thai phụ xuất hiện các cơn co giật nặng hoặc hôn mê sâu không rõ nguyên nhân. Tiền sản giật - sản giật thường gặp ở con so, đặc biệt ở thai phụ dưới 20 tuổi và trên 40 tuổi.

Theo y văn, xuất độ tiền sản giật - sản giật là 7 - 10% trong tất cả ca sinh, tử vong chiếm 17% trong tổng tử vong mẹ. Trong tổng số tiền sản giật - sản giật: 10% tử vong chu sinh, 15% mổ sinh, 10% chấm dứt thai kỳ còn non tháng.

Theo BSCKI Hoàng Lê Minh Hiền, Bệnh viện Hùng Vương, cơn co giật có thể xảy ra trước khi sinh, khi thai kỳ được 20 tuần, trong lúc sinh hoặc sau khi sinh, đặc biệt là đối với những thai phụ từng có dấu hiệu và triệu chứng của tiền sản giật.

