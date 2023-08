Biết gì về độc tố chết người trong cá nóc?

Theo VOV, vào khoảng 17h ngày 19/8, ông B.Đ.L. (41 tuổi), ông T.P.B. (46 tuổi) và ông Ng.X.H (TP. Hà Tiên, Kiên Giang) tổ chức nhậu trên tàu đánh cá đang neo đậu ngoài khơi thuộc vùng biển Nam Du, trong đó có món cá nóc.

Đến khoảng 1h sáng ngày 20/8, ông Ng. X. H bị co giật và sau đó tử vong. Ông L và ông B cũng có biểu hiệu khó thở, co giật được bạn cùng trên tàu đánh cá đưa vào trạm y tế xã An Sơn, huyện Kiên Hải, rồi chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải sơ cấp cứu. Sau đó, cả hai tiếp tục được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang lúc 8h20 phút, ngày 20/8.