Tưởng gà ăn giun đất khổng lồ, lại gần thấy độc vật ghê rợn

Theo thông tin đăng tải, một người nông dân ở Karnataka, Ấn Độ, trong lúc đang ra vườn xem xét thì chợt giật mình khi thấy con gà anh nuôi đang ăn một con "giun đất khổng lồ". Mới đầu, người nông dân cho rằng con gà nhà mình sẽ được bữa no vì giun đất khổng lồ có kích thước lớn bất thường. Thế nhưng cũng vì con giun đất quá lớn nên người nông dân càng nhìn càng thấy sai, tiến lại gần hơn để xem xét. Người nông dân được phen khiếp đảm khi con giun khổng lồ này thực ra là một con rắn hổ mang non. Phát hiện này khiến người nông dân vô cùng sợ hãi, lo lắng con gà sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng qua hình ảnh có thể thấy, con gà không sợ rắn độc chút nào. Ngược lại nó cứ điên cuồng mổ, thậm chí còn cố ý nuốt sống con rắn. Mặc dù con rắn hổ mang vùng vẫy dữ dội và nhiều lần cố gắng thoát khỏi mỏ gà nhưng cuối cùng cũng không thể thoát, táng mạng dưới mỏ gà. Theo người nông dân, trong vòng chưa đầy 1 phút, con rắn hổ mang non nớt trở thành một bữa tiệc thịnh soạn cho gà nhà anh. Sau khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng, đa số mọi người đều cho rằng con gà quả thật vô cùng dứt khoát khi coi rắn như giun mà ăn. Tuy là rắn độc nhưng rắn non cũng giống như giun đất, cuối cùng cũng không thoát khỏi sự săn mồi của gà. Cũng từng có nhiều trường hợp gà coi rắn non như con mồi mà săn giết. Ngược lại, cũng không thiếu những con gà bỏ mạng trong bụng trăn, rắn trưởng thành. Mời quý độc giả xem thêm video: Gà gáy giống tiếng cười khiến dân tình vô cùng thích thú

