Bé trai bị 20 con bò giẫm đạp dập lách, rách phổi

Người nhà xua đuổi đàn bò và nhanh chóng đưa trẻ tới phòng khám đa khoa địa phương làm CT scan sọ não, siêu âm bụng chưa ghi nhận bất thường.

Về đến nhà trẻ nôn máu đỏ sậm 1 lần, nhập bệnh viện địa phương siêu âm ổ bụng ghi nhận tràn dịch ổ bụng, tụ máu bao lách, chẩn đoán: Chấn thương lách – Đa chấn thương – Tai nạn sinh hoạt, sơ cứu rồi chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, ghi nhận trẻ lừ đừ da xanh, niêm nhạt, Hct 22%, vết xây xát ở ngực, bụng, tay chân, vết bầm cẳng chân 2 bên. Trẻ được CT scan não, ngực, bụng ghi nhận không có tổn thương não, chấn thương dập rách lách độ IV, cực trên lách có điểm tổn thương mạch máu xuất huyết hoạt động. Chưa loại trừ tổn thương dạ dày và cơ hoành trái sát gần vị trí tổn thương lách.

Vài bóng hơi tự do vùng trước gan. Tụ máu lượng ít ở hạ vị và rãnh đại tràng phải, dịch tự do vùng quanh lách – dưới hoành trái và hạ vị lệch trái, dịch có hồi âm mịn, nghĩ máu. Dập rách phổi rải rác vùng thùy dưới phổi trái (khoảng vùng phân thùy S 7,8,10), tràn khí tràn máu màng phổi trái, tổn thương đông đặc phế nang vùng lưng phổi (T) kèm lớp dịch mỏng d#3-4mm, tràn khí trung thất.

Trẻ H. D. H. 10 tuổi, nam, chấn thương lách, xuất huyết nội do bò giẫm đạp, được điều trị tích cực truyền dịch, truyền máu, chăm sóc vết thương, cải thiện sau 4 ngày điều trị.

Trẻ được hỗ trợ hô hấp, thở oxy, truyền dịch, truyền máu, hội chẩn các chuyên khoa ngoại tổng hợp, ngoại lồng ngực quyết định điều trị bảo tồn, chăm sóc vết thương da phần mềm, chích ngừa uốn ván, theo dõi sát tình trạng tổn thương nội tạng trong lồng ngực, bụng và tình trạng xuất huyết.\ Kết quả sau 4 ngày điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần tỉnh táo, hồng hào, Hct 36%, CT scan não, ngực, bụng và siêu âm ngực bụng không thấy xuất huyết thêm.

Từ tai nạn trên, bác sĩ khuyến cáo bà con lưu ý khi chăn dắt trâu, bò cần phải cẩn thận để tránh những hiểm họa tai nạn đáng tiếc xảy ra, cần có các biện pháp để bảo vệ an toàn cho bản thân, đặc biệt là trẻ em. Đồng thời tiêm phòng bệnh đầy đủ để hạn chế thấp nhất các tai nạn do vật nuôi gây ra. Nếu không may bị trâu bò giẫm, húc , cần đưa người bị nạn đến cơ sở y tế điều trị kịp thời.

BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng TP HCM