Tọa độ “sống ảo” đẹp mê mẩn không thể bỏ lỡ ở Quy Nhơn

Quy Nhơn – thành phố biển thơ mộng của miền Trung – ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với những tín đồ mê du lịch, đam mê khám phá và "sống ảo". Với bãi biển xanh biếc, thiên nhiên hoang sơ cùng những địa danh mang vẻ đẹp độc đáo, Quy Nhơn sở hữu hàng loạt tọa độ check-in khiến bất cứ ai cũng phải say lòng ngay từ lần đầu ghé thăm. Ảnh Internet Cách trung tâm thành phố khoảng 25km, bãi biển Kỳ Co luôn nằm trong top những điểm đến được check-in nhiều nhất tại Quy Nhơn. Nơi đây được ví như “Maldives thu nhỏ” với làn nước biển trong veo, xanh ngắt cùng bãi cát trắng tinh trải dài mịn màng. Ảnh Jonathan__phan Những chiếc xích đu gỗ trên biển, cầu gỗ dẫn ra khơi hay những vách đá dựng đứng tạo nên khung hình tuyệt đẹp, khiến bất kỳ ai ghé đến cũng muốn chụp ảnh “cháy máy”. Ảnh Internet Ngay cạnh Kỳ Co là Eo Gió, địa danh mang vẻ đẹp nguyên sơ, nổi bật với con đường uốn lượn men theo sườn núi đá sát biển. Những khối đá tự nhiên hình thù kỳ lạ, bãi đá cuội tròn xếp lớp cùng tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên một bản hòa ca tuyệt đẹp của biển cả. Ảnh Ngan Le Thi Thuy Eo Gió còn là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn – khoảnh khắc mặt trời chìm dần xuống mặt biển, nhuộm vàng cả vùng trời. Ảnh Ngan Le Thi Thuy Nếu yêu thích trải nghiệm đảo hoang, đừng bỏ qua Hòn Khô – một hòn đảo nhỏ thuộc xã Nhơn Hải. Hòn Khô nổi bật với cây cầu gỗ dẫn ra biển, những rạn san hô rực rỡ và con đường mòn giữa biển khi thủy triều xuống. Đây là điểm đến được giới trẻ săn lùng để check-in với những bức ảnh đậm chất “nhiệt đới” và độc đáo. Ảnh Minh Lê Nằm giữa ranh giới Bình Định và Phú Yên, Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) như một viên ngọc quý giữa biển Đông. Đảo rộng gần 365 ha, bao phủ bởi màu xanh mướt của cây cỏ, nước biển và mây trời. Ngoài làng chài bình yên nép mình dưới chân núi, nơi đây còn có ngọn hải đăng cổ từ thời Pháp thuộc, giúp du khách quan sát toàn cảnh biển khơi bao la. Quy Nhơn chắc chắn không chỉ có biển, mà còn có những đồi cát cho chúng ta trải nghiệm. Địa điểm du lịch Quy Nhơn thú vị tiếp theo mà du khách nên ghé qua chính là đồi cát Phương Mai. Nơi đây được mệnh danh là “Sahara” của Quy Nhơn với những đồi cát rộng lớn đến hàng chục cây số, ta có thể tản bộ trên những đồi cát này, ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên nơi đây. Ảnh Internet Nhơn Lý là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn check in khi ghé thăm Quy Nhơn. Bên cạnh các bãi biển thơ mộng cùng thức ăn ngon tại nơi đây, du khách còn có thể “sống ảo” với các con hẻm đá xanh tại Nhơn Lý. Trên các bức tường khắp các con hẻm đều có những bức tranh bích họa độc đáo và ấn tượng. Cách chụp ảnh đẹp ở Quy Nhơn tại nơi đây là bạn có thể tạo dáng kiểu trẻ trung và năng động với từng khung cảnh của con hẻm đá xanh này. Ảnh Hải Chi Cách thị trấn Phù Mỹ khoảng 20km về hướng Đông, Mũi Vi Rồng (hay Mũi Rồng) là một ghềnh đá vươn mình ra biển hùng dũng với hình dáng trông như một con rồng khổng lồ được thiên nhiên chạm trổ, tạo nên phong cảnh thiên nhiên giao hòa hùng vĩ giữa biển trời hoang sơ. Đến đây, du khách có thể ngồi trên những tảng đá ngắm núi, ngắm biển và bọt sóng đánh vào ghềnh đá trắng xóa, thấp thoáng phía xa xa là những con thuyền của ngư dân tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh Internet

