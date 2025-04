Người phụ nữ nuốt cả bàn chải đánh răng... khi “giải cứu” nghẹn họng

Rơi vào nguy hiểm khi tự chữa “hóc dị vật”

Ngày 14/4, các bác sĩ Khoa Nội Tiêu hóa (Nội 1), Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết, vừa xử lý thành công ca bệnh vô cùng hy hữu.

Người bệnh là nữ 30 tuổi ở (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Sau bữa tối, người bệnh cảm thấy nghẹn ở họng, buồn nôn và nghi ngờ có vật cản. Thay vì đến bệnh viện, chị tự dùng bàn chải đánh răng để “giải cứu”… chính mình. Kết quả, chị vô tình nuốt trọn luôn chiếc bàn chải dài 17cm vào trong thực quản.

May mắn thay, chỉ khoảng 1 tiếng sau, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tại đây, đội ngũ nội soi tiêu hóa đã kịp thời can thiệp và lấy ra thành công dị vật nguyên vẹn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Sau thủ thuật, người bệnh đã được xuất viện và không gặp biến chứng nguy hiểm nào.

Ca nội soi lấy dị vật bàn chải đánh răng cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khoa Nội Tiêu hóa (Nội 1), Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cảnh báo, khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, tuyệt đối không tự ý “xử lý tại nhà” bằng mẹo dân gian hoặc vật dụng khác.

Hành động sai lầm có thể gây rách, thủng thực quản, đường tiêu hóa, chảy máu, nhiễm trùng, thậm chí có những tai nạn “không tưởng” như nuốt cả bàn chải đánh răng.

Hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử lý đúng cách khi nghi ngờ nuốt phải dị vật.

Nhiều tình huống dễ bị dị vật

Theo BSCKII Đinh Thu Oanh, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), nguy cơ mắc dị vật có thể gặp ở bất kỳ đối tượng nào, không phân biệt tuổi tác và giới nhưng có một số nghiên cứu cho thấy rằng nam gặp nhiều hơn nữ. Một số tình huống thường gặp là:

Dị vật là xương (xương cá, xương gà…) thường gặp ở người có thói quen ăn nhanh, vừa ăn vừa làm việc, tiếp khách, nhậu...

Dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ.

Dị vật là răng giả: Khi ăn uống người bệnh có thể nuốt luôn cả răng giả hay gặp ở loại răng giả có thể tháo lắp.

Dị vật là đồ chơi: trẻ em hay có thói quen ngậm, mút các đồ vật trong khi chơi, do đó dị vật thường là đồ chơi, đồng xu, cục pin.

Dị vật là cây tăm: Người có thói quen ngậm tăm có thể vô tình nuốt phải cây tăm, thường phát hiện ngay hoặc đôi khi nuốt phải mà không biết.

Dị vật có thể là khối thức ăn, hay gặp ở người lớn tuổi, răng yếu.

Trường hợp cố tình nuốt dị vật như: tù nhân trong trại, người tâm thần…

Chiếc bàn chải đánh răng trong thực quản bệnh nhân và sau khi được lấy ra - ảnh BVCC

Bác sĩ Oanh cho biết thêm, có những dị vật được xem là nguy hiểm, phải đến bệnh viện ngay khi nuốt. Cụ thể:

Dị vật sắc nhọn (xương cá, kim loại, tăm tre, răng giả, viên thuốc còn nguyên vỏ): Nếu không lấy ra những đầu sắc nhọn có thể gây tổn thương, chảy máu, thủng đường tiêu hóa, nhiễm trùng gây nguy hiểm tới tính mạng. Trong nhóm này, lưu ý dị vật đâm xuyên thành thực quản vào cung động mạch chủ và gây tử vong tức thì.

Dị vật gây độc như pin đèn: Trong pin đèn có các loại hóa chất khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt của đường tiêu hóa tạo ra chất gây bỏng niêm mạc và có thể gây thủng.

Dị vật gây tắc nghẽn.

Với nhóm dị vật này, hội nội soi châu Âu khuyến cáo phải nội soi sớm trong 2 giờ đầu, chậm nhất là 6 giờ.