Chuyên viên thanh tra ngân hàng chiếm đoạt 5 tỷ và loạt vụ túng làm liều

Chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng: Phạm Trọng Cường (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) là chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP HCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội nên đã làm giả giấy tờ sau đó đi vay 5,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Ngày 5/2, Cường bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam. Không có tiền tiêu xài, nhóm 3 đối tượng lừa mang 41 tấn thóc đi bán: Không có tiền tiêu xài, Triệu Văn Nghĩa (SN 1985, kẻ cầm đầu), Trần Văn Du (SN 1991) và Lương Tiến Dũng (SN 1995, cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang) lừa mang 41 tấn thóc (tương đương số tiền khoảng 420 triệu đồng) của một hộ kinh doanh ở Thừa Thiên Huế đem đi bán. Ngày 5/1, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng này. Thiếu tiền tiêu xài, cháu rủ cậu đi cướp giật: Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Chí Cường (30 tuổi, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã rủ cậu ruột là Nguyễn Văn Chính (44 tuổi) đi cướp giật tài sản thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Điều tra mở rộng, Công an thành phố Đà Lạt phát hiện, trước đó vào ngày 20/10/2023, Nguyễn Chí Cường còn cùng em họ là Nguyễn Văn Hải (24 tuổi, ngụ tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thực hiện một vụ cướp giật khác trên đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt. Dùng ảnh ô tô trên mạng rao bán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Do muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Ngọc Tú (SN 1982, trú xóm 7, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã lấy ảnh ô tô trên mạng, sau đó rao bán trên các trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 200 triệu đồng. Ngày 10/10/2023, Tú bị Công an huyện Nghi Lộc khởi tố. Kêu gọi góp vốn làm ăn, người đàn ông chiếm đoạt tiền tỷ để tiêu xài: Do tin tưởng vào lời mời chào nên chị M. đã chuyển 1 tỷ đồng cho Phạm Văn Ngọc (SN 1980, trú TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để góp vốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án nhóm nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại tổ 1A, khu 8, phường Cao Xanh, TP Hạ Long do UBND TP Hạ Long mở bán đấu giá. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngọc không góp vốn hay tham gia đấu giá dự án nêu trên mà sử dụng tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Ngày 5/10/2023, Ngọc bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam. Lừa đảo chạy án để lấy 110 triệu đồng tiêu xài: Đào Duy Thạnh (SN 1993, Thừa Thiên Huế) biết được người thân của chị Trần Thị M. (SN 2000, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) bị cơ quan công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do không có tiền tiêu xài nên Thạnh đặt vấn đề với chị M. là Thạnh có mối quan hệ với công an, viện kiểm sát sẽ xin cho người thân chị M. ra trại sớm. Bằng thủ đoạn này, ngày 8/6/2023, Thạnh yêu cầu chị M. chuyển 80 triệu đồng. Ngày 4/7/2023, Thạnh tiếp tục yêu cầu chị M. chuyển thêm 30 triệu đồng. Tất cả số tiền trên, Thạnh mang đi tiêu xài cá nhân. Ngày 3/11/2023, Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Thạch. Thiếu tiền tiêu xài, 2 nữ sinh lớp 8 rủ nhau trộm cắp tài sản: Ngày 26/4/2023, không có tiền tiêu, 2 nữ học sinh lớp 8 V.T.T.T và V.N.P.T (cùng sinh năm 2009, trú ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã lẻn vào nhà ông P.V.H, (SN 1964, ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân) trộm tài sản, gồm: 40 triệu tiền mặt, 2 dây chuyền vàng và 1 lắc vàng. Tổng giá trị tài sản mất cắp ước tính gần 80 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng “dởm” khai gì?

