Khởi tố người hàng xóm nghi sát hại bé trai 3 tuổi mùng 2 Tết

Ngày 15/2, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ bé trai tử vong trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Đối tượng này bị khởi tố về tội Giết người. Danh tính và động cơ gây án của bị can chưa được thông tin. Trước đó, ngày 11/2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội nhận tin báo của Công an huyện Sóc Sơn về trường hợp một bé trai 3 tuổi (ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang) bị giết.

Ngay sau khi nhận trình báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới hiện trường, phong tỏa, bảo vệ nơi xảy ra vụ án để điều tra. Bước đầu, nhà cơ quan Công an xác định nghi phạm gây án là người đàn ông hàng xóm, sống gần nhà nạn nhân. Đối tượng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ người hàng xóm nghi sát hại bé trai 3 tuổi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.