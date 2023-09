Vợ sát hại chồng ở TP HCM: Điểm loạt án mạng gây rúng động

Vợ dùng hung khí đâm chồng tử vong trong căn hộ chung cư: Trưa 17/9, người dân nghe tiếng cự cãi từ căn hộ chung cư City Garden ở đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh, TP HCM). Ít phút sau, nhận được tin báo, bảo vệ cùng lực lượng chức năng lên căn hộ đưa chồng bà H. bị thương ở phần bụng đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, người đàn ông đã tử vong sau đó. Bước đầu bà H. khai do mâu thuẫn tình cảm với chồng nên cự cãi, sau đó đã dùng hung khí đâm chồng. Vợ giết chồng rồi dựng chuyện do giang hồ sát hại: Ngày 4/10/2022, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Hoanh (53 tuổi, trú xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, xuất phát từ việc hai hai vợ chồng bà Hoanh mâu thuẫn, cự cãi với nhau, sau đó, khi ông H. đi ngủ trưa, bà Hoanh cầm dao đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, bà Hoanh xóa dấu vết hiện trường và dựng chuyện ông H. bị giang hồ đòi nợ sát hại. Mâu thuẫn cuộc sống, vợ chém chồng nhiều nhát lúc đang ngủ: Do mâu thuẫn, tối 27/7/2022, nhân lúc anh Nguyễn Văn Tú (SN 1975, trú thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang) đang ngủ, vợ là Phùn Thị Moi (SN 1978) đã dùng dao quắm cắt cổ và chém nhiều nhát lên người khiến nạn nhân bị thương nặng. Vợ giết chồng giấu xác xuống ao: Chiều 13/5/2022, bà S.T.H 46 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ra công an xã đầu thú về việc bà giết chồng là ông T. Hơn 4 tháng trước, bà H và chồng cãi nhau, bà H đã dùng dao chém chết chồng rồi kéo thi thể giấu xuống ao cạnh nhà. Do ám ảnh và sợ bị lộ khi người thân định tát ao bắt cá nên bà H ra đầu thú. Lực lượng chức năng tiến hành bơm nước trong ao để tìm tang vật. Khi bơm nước trong ao, thấy thi thể đã phân hủy, chỉ còn xương. (Ảnh minh họa) Giết chồng hờ rồi nhét vào cống vì bị bắt dậy sớm nấu cháo, lấy rượu: Rạng sáng 13/2/2022, khi Nguyễn Thị Cần (SN 1975, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đang ngủ thì ông T. gọi dậy bắt nấu cháo, lấy rượu cho uống. Bức xúc, Cần dùng gậy gỗ, dao... đánh, chém nhiều nhát vào người ông T. Khi thấy ông T tử vong, nghi phạm kéo thi thể nạn nhân giấu vào trong cống thoát nước gần đường lên nhà. Ngày 18/2, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp người dân địa phương đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Thị Cần khi đang lẩn trốn trên rừng bạch đàn. Cãi nhau chuyện mua xe cho con, vợ đâm chồng chết: Nguyễn Thị Thu Oanh (41 tuổi, ở huyện Cái Bè, Tiền Giang) và chồng là Lê Hoàng Vũ (42 tuổi) xảy ra cự cãi vì chuyện mua xe máy cho con gái. Oanh bị đánh nên đã cầm kéo đâm chồng tử vong. Ngày 8/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Oanh để điều tra, làm rõ. Vợ chém chồng hàng chục nhát dao: Sáng 21/7/2021, người dân khu 10, xã Hướng Đạo (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) phát hiện một người đàn ông bị chém gục. Theo người dân địa phương, người gây thương tích cho người đàn ông chính là vợ của ông ta. Hai vợ chồng ông H. thường xuyên có mâu thuẫn, cãi vã. Cãi nhau, vợ ném kéo khiến chồng thiệt mạng: Ngày 6/7/2021, trong lúc cãi nhau, bà Võ Thị Phương (46 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bất ngờ cầm cây kéo ném trúng vào ngực ông Đào Ngọc Đ. (48 tuổi, chồng bà Phương) khiến nạn nhân tử vong. Vợ dùng dây thừng siết cổ, dùng gậy gỗ đánh chồng tử vong: Say rượu, ông Lữ Văn P. (trú Quế Phong, Nghệ An) đập phá đồ đạc, chửi bới. Người đàn ông đã bị vợ là Sầm Thị Hương (SN 1959) dùng dây thừng siết cổ, dùng gậy gỗ đánh… tử vong. Ngày 14/6/2021, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hương 7 năm tù về tội "Giết người". Mâu thuẫn trong bữa cơm, vợ giết chồng: Ngày 8/3/2021, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1981, trú TP. Kon Tum) cùng chồng là anh Nguyễn Văn Thắng đang ngồi ăn cơm tại nhà ở TP Kon Tum xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, anh Thắng đã dùng tay nắm tóc chị Thảo dúi đầu vào bồn rửa chén ở phòng bếp. Thấy có con dao, chị Thảo cầm lấy rồi đâm chết anh Thắng. (Ảnh minh họa) Say xỉn về nhà gây sự, chồng bị vợ dìm chết: Ngày 9/2/2021, bực tức vì chồng nhậu say xỉn còn chửi bới, bà Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, trú huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đã dìm ông Dương Xuân Mận (49 tuổi, chồng bà Nga) vào chậu nước sau đó bế lên giường ngủ rồi đi ra ngoài, khi về thì phát hiện chồng đã tử vong. >>> Xem thêm video: Sát hại chồng của người tình, một đối tượng bị bắt giữ tại Quảng Ninh. Nguồn: THVL.

