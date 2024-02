Công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Thế Cường - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang (bên phải) chúc mừng Thượng tá Trần Thế Cường.

Phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Trần Thế Cường hứa sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ vững đoàn kết, thống nhất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để chủ động tham mưu thực hiện và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

