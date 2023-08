Bắt tạm giam kẻ cho 8 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 14/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 2/8/2023, Công an thành phố Bắc Giang tiến hành kiểm tra phát hiện tại số nhà 39 đường Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang có 8 người Trung Quốc không khai báo tạm trú, không có các giấy tờ hợp pháp được phép lưu trú tại Việt Nam.

Quá trình đấu tranh, xác định đối tượng Từ Văn Luyện (26 tuổi, trú tại thôn Sậy To, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) là người đã đưa đón và bố trí cho 8 người Trung Quốc nêu trên lưu trú tại đây.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Từ Văn Luyện về tội “ Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép ”.