Xác nữ giới bị dìm dưới sông tố tội ác kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, tối 7/5/2007, chị Từ Thị Sương, trú ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện miền núi Đồng Xuân đi sang nhà chị Mai Thị Kim Trang ở làng bên để tìm mối bán mía cây. Thế nhưng suốt đêm hôm đó người phụ nữ này đi đâu biệt dạng, khiến cho những người thân trong gia đình và bà con hàng xóm phải cất công tìm kiếm nhiều nơi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến khoảng 6h sáng hôm sau (8/5), trong lúc anh Lê Văn Thẩm - một nông dân ở địa phương chèo xuồng câu đi thu mẻ lưới đánh cá trên sông Trà Bương đã phát hiện thi thể chị Sương bị dìm dưới nước với nhiều dấu hiệu nghi vấn một vụ án mạng. Vùng đầu và mặt nạn nhân có nhiều vết xây xát do tác động ngoại lực, cổ bầm tụ máu do bị siết cổ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận được tin báo từ Công an xã Xuân Quang 3, một tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát hình sự, điều tra viên, cán bộ kỹ thuật Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đồng Xuân cùng các bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thu thập những thông tin, chứng cứ liên quan đến cái chết của chị Từ Thị Sương. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua công tác khám nghiệm, các điều tra viên xác định nơi tìm thấy thi thể nạn nhân là hiện trường giả, nên phải tiến hành mở rộng hiện trường về phía đường liên xã ven con sông Trà Bương. Kết quả đã phát hiện trên bờ đất một chiếc mũ diềm màu sậm có in chữ H.O.T của ai đó đánh rơi. Nhiều nhánh cỏ ở khu vực này bị dập nát, trên mặt đất có nhiều dấu chân giẫm đạp ngang dọc, điều đó chứng tỏ trước khi bị siết cổ, nạn nhân đã cố gượng sức vùng vẫy để tìm cách thoát khỏi tầm tay của hung thủ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thêm một chi tiết đáng lưu ý là hai chiếc nhẫn vàng trên tay của nạn nhân đã bị tháo mất. Nhận định đây là vụ giết người để cướp tài sản, nên các trinh sát hình sự, điều tra viên được lệnh khoanh vùng, rà soát mối quan hệ sinh hoạt của các đối tượng hình sự, thanh niên không có nghề nghiệp ổn định ở xã Xuân Quang 3, Xuân Quang 2, Xuân Phước vào thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra vụ án. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong số hai đối tượng nghi vấn, Trần Quốc Tuấn ( trú ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3) là nghi can số 1. Hắn là đối tượng đã hai lần bị đưa đi Trường Giáo dưỡng số 3 tại Đà Nẵng và Cơ sở giáo dục A1 - Bộ Công an tại xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, nhưng khi trở về gia đình không hoàn lương hướng thiện, mà chỉ thích ăn chơi, gây sự với nhiều người, thậm chí còn đánh cả cha mẹ ruột và đã trở thành con nghiện ma tuý. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một nguồn tin cho hay, chiều 7/5 Tuấn ngồi nhậu với một số thanh niên ở Xuân Quang 3 và thị trấn La Hai, nhưng đến nửa đêm hôm đó hắn đã "chuồn" khỏi địa phương. Tiếp tục mở rộng điều tra đã xác định chiếc mũ diềm thu được tại hiện trường vụ án là chiếc mũ của Tuấn. Thông qua nguồn tin của người dân và Công an xã Xuân Quang 3 cung cấp, trinh sát được biết Tuấn có người anh trai là Trần Quốc Toản đang nuôi tôm cá lồng bè ở Vũng Ngáng, Khánh Hòa. Trong thời gian làm thuê ở Vũng Ngáng, Tuấn đã đánh nhau với một ngư dân, nên phải trốn khỏi đảo. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp tục xác minh một số bạn bè của Tuấn, các trinh sát nắm được nguồn tin hắn đang ẩn náu tại nhà ông Phan Ngọc Phong (SN 1965), ở thôn 6B, xã EaPal, huyện EaKa, tỉnh Đắk Lắk. Lập tức một tổ công tác lên đường tiếp cận, thăm dò nhà ông Phong, chập choạng tối 29/5, các trinh sát bất ngờ ập vào một xưởng sản xuất gạch vây bắt nghi phạm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua đấu tranh khai thác, Tuấn khai nhận trong lúc dự tiệc cưới của người anh ruột là Trần Quốc Toàn vào ngày 3/5, hắn nhìn thấy chị Từ Thị Sương đeo hai chiếc nhẫn vàng nên mưu tính cướp đoạt để bán lấy tiền tiêu xài, nhưng chưa có cơ hội ra tay. Mãi đến 22h ngày 8/5, tình cờ Tuấn gặp chị Sương dắt xe đạp trên đường liên xã La Hai - Xuân Phước, nên đã đón đầu, tung quả đấm vào mặt, quật ngã nạn nhân bên lề đường rồi dùng tay bóp cổ chị Sương ngất xỉu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi tháo hai nhẫn vàng, hung thủ kéo xác nạn nhân đẩy xuống sông Trà Bương để tạo hiện trường giả. Ngay trong đêm hôm đó, kẻ sát nhân lên Đắk Lắk rồi sang Gia Lai và ra Hải Phòng bán hai chiếc nhẫn lấy tiền lên Lai Châu rủ một cô bạn gái vào Nam sinh sống. Trên đường tới thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, hắn đổi hướng ngược lên Đắk Lắk ẩn náu, nhưng tội ác của hắn đã bị lật tẩy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

