Phá đường dây buôn thận, giật mình lợi nhuận cực...“khủng“

Môi giới mua, bán thận, hưởng lợi từ 200 – 320 triệu đồng/vụ: Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố Từ Công Nguyên (SN 1985, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) kẻ cầm đầu đường dây mua, bán thận cùng các đối tượng Đặng Hoàng Bích Ân (SN 1982, Cai Lậy, Tiền Giang), Nguyễn Trường Sơn (TP Hà Nội), Nguyễn Ngọc Diễm (SN 1990, trú tại quận Gò Vấp, TP HCM) về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người". Các đối tượng trong đường dây tội phạm là những người từng bán thận nên biết các thủ tục, nhu cầu tìm người bán, người mua thận ở các bệnh viện. Nguyên giữ vai trò chủ mưu, tìm kiếm người bán, mua thận; Bích Ân (người tình của Nguyên) đưa người bán thận làm các thủ tục xét nghiệm, nhận tiền bất chính. Sơn và Diễm thực hiện việc đưa người bán đi thực hiện các xét nghiệm Sau khi ca ghép thành công, Ân nhận tiền từ người nhà bệnh nhân, chuyển tiền cho các đối tượng. Số tiền mua 1 quả thận với giá từ 700 triệu đến gần 1 tỷ đồng, mỗi vụ môi giới mua, bán thận, các đối tượng hưởng lợi từ 200 – 320 triệu đồng. Đường dây mua bán thận thu lợi 12 tỷ đồng: Tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Tiến Lực (37 tuổi, Ninh Bình), Nguyễn Thanh Phong (33 tuổi, Kiên Giang), Trần Thanh Hoà (32 tuổi, TP Thủ Đức) và Phan Thanh Hải (27 tuổi, Đồng Nai) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Điều tra cho thấy, từ đầu năm 2022, các đối tượng trên hình thành đường dây mua, bán thận. Các đối tượng tìm người bán thận theo yêu cầu sau đó sẽ báo lại cho người có nhu cầu ghép thận để thỏa thuận giá cả. Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện 28 giao dịch mua bán thận, trong đó có 13 trường hợp đã cấy ghép thành công. Mỗi trường hợp cần mua thận, các đối tượng "kêu giá" từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chỉ trả cho người bán thận từ 260 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Nhóm này thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng. Mỗi quả thận có giá 800 triệu - 1,3 tỷ đồng: Tháng 11/2023, khi triệt phá đường dây tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện triệt phá mua bán thận tại Thừa Thiên Huế của hai đối tượng Trần Tuấn Anh (1992, Hà Nam) và Trần Việt Thành (1996, Bắc Kạn). Theo đó, từ năm 2018, Anh đến Bệnh viên Trung ương Huế, vào khoa thận để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận, để lại số điện thoại và rao giá mỗi quả thận 800 triệu - 1,3 tỷ đồng. Anh tìm người có nhu cầu bán thận qua trung gian là Trần Việt Thành. Mỗi trường hợp bán thận thành công, Anh chi trả cho Thành từ 100 triệu đến 110 triệu đồng. Trong chuyên án này, cảnh sát phát hiện thêm nhóm Nguyễn Thị Thu Hà (37 tuổi, trú tại Quảng Bình) và Nguyễn Văn Ninh (25 tuổi, trú tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) có hành vi mua bán thận. Từ tháng 7/2020, Hà và Ninh (sống với nhau như vợ chồng) đến Bệnh viện Trung ương Huế tìm người có nhu cầu ghép thận để môi giới mua bán, ghép thận. Mỗi ca ghép thận có giá 900 triệu - 1,3 tỷ đồng. Trong số tiền trên, người hiến được nhận 450 triệu, các chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, tiền phẫu thuật, nuôi ăn… khoảng 450 triệu đồng, Hà và Ninh thu lợi khoảng 100 triệu đồng cho mỗi ca môi giới ghép thận thành công. Mua thận 360 triệu đồng, bán 800 triệu đồng: Tháng 5/2023, Công an TP Huế bắt Nguyễn Thanh Tú (33 tuổi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Văn Nghĩa (33 tuổi, tỉnh Bến Tre) về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Điều tra cho thấy, tháng 10/2021, Tú gặp anh H (TP Huế) là người bị suy thận đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, đặt vấn đề mua thận để ghép. Tú liên hệ với Nghĩa tìm người bán thận. Nghĩa tìm được anh T (Quảng Nam) và thống nhất mua thận từ anh T với số tiền 360 triệu đồng. Nghĩa báo với Tú thỏa thuận mua bán thận với anh H là 800 triệu đồng. Anh H ứng trước cho Tú 300 triệu đồng nhưng sau đó không được ghép thận nên đã trình báo công an. Hưởng lợi 580 triệu từ mua bán 1 quả thận: Tháng 8/2023, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ N.V.C (SN 1980, tỉnh Phú Thọ) và N.T.P (SN 1988, Hải Phòng) về hành vi Mua, bán mô hoặc bộ phận cơ thể người. Hai đối tượng trên biết anh H (SN 1990, Phú Thọ) có nhu cầu bán thận nên đã liên hệ để môi giới bán thận. P hướng dẫn anh H đến Bệnh viện Việt Đức kiểm tra sức khỏe và trả giá mua 1 quả thận với giá 420 triệu đồng. C và P tìm được người mua thận với giá 1 tỷ. C trả anh H 420 triệu đồng, chuyển cho P 275 triệu và hưởng lợi số tiền còn lại. Hành vi mua bán thận sẽ bị xử lý thế nào: Điều154 Bộ luật Hình sự về về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người", người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác tùy vào mức độ phạm tội mà bị phạt tù từ 3 năm đến chung thân. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt sống đường dây chuyên môi giới mua bán thận giá 360 triệu đồng 1 quả. Nguồn: ANTV

