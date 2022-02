Bắt nam thanh niên giao cấu nhiều lần với bé gái 15 tuổi ở Sa Pa

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tạm giữ hình sự Giàng A Sú (21 tuổi, ở xã Tả Van, thị xã Sa Pa) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Giàng A Sú tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 21-22/2, Sú nhiều lần quan hệ tình dục với T.T.C. (15 tuổi). Ngày 23/2, gia đình nạn nhân trình báo vụ việc với công an địa phương. Tại cơ quan Công an, Sú bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an thị xã Sa Pa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Sú để phục vụ công tác điều tra.

Theo UBND thị xã Sa Pa, thời gian qua, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết hay xâm hại tình dục trẻ em đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, một số thanh niên cố tình lợi dụng, bóp méo nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp của người dân tộc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.