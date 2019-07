Hé lộ nhân thân và những bí ẩn đằng sau tỷ phú Thái Lan sở hữu Big C Việt Nam là ai?

(Kiến Thức) - Central Group - chủ sở hữu Big C Việt Nam được biết đến là tập đoàn gia đình nổi tiếng tại Thái Lan hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến bất động sản, bán lẻ, khách sạn, nhà hàng.

Thông tin hệ thống Big C Việt Nam bất ngờ dừng nhập hàng may mặc Việt khiến dư luận và đặc biệt là các doanh nghiệp vô cùng bức xúc.

Trong thông cáo phát đi chiều tối 3/7, Big C Việt Nam khẳng định không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam.

Việc tạm ngừng đặt hàng nói trên được giải thích là nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tái cấu trúc ngành hàng may mặc của tập đoàn Central Group - đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.

Central Group là Tập đoàn sở hữu hệ thống siêu thị Big C Việt Nam. Ảnh: Internet.

Central Group được biết đến là tập đoàn gia đình nổi tiếng tại Thái Lan hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến bất động sản, bán lẻ, khách sạn, nhà hàng.

Khởi nghiệp kinh doanh từ một tạp hoá nhỏ nằm ở bờ tây sông Chao Phraya, nhà sáng lập Tiang Chirathivat đã dần phát triển Central Group thành một đế chế khổng lồ.

Video: Doanh nghiệp lo lắng Big C ngừng bán hàng may mặc Việt. Nguồn: VTV24.

Theo thống kê của Forbes vào tháng 1/2016, gia đình Chirathivat sở hữu khối tài sản khoảng 11,7 tỉ USD đồng thời là gia tộc giàu có thứ 14 tại châu Á.

So với năm 2013, khối tài sản này đã tăng khoảng 27% nhờ vào những thành công trong ngành bán lẻ. 11 thành viên trong gia đình Chirathivat nắm giữ các vị trí quan trọng trong tập đoàn, cũng như sở hữu phần lớn nguồn vốn của công ty và 70 thành viên khác trong gia đình không nắm giữ quá 15% lượng cổ phiếu của Central Group.

Nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Tiang Chirathivat có 3 người vợ và 25 người con. Năm 1968, ông Tiang qua đời, chức chủ tịch công ty được truyền qua cho những người con trai của ông lần lượt nắm giữ.

Hiện, CEO của Central Group là ông Tos Chirathivat, sinh năm 1965, là cháu trai của ông Tiang. Ông Tos có bằng MBA tại Đại học Columbia, Mỹ và làm việc cho Citibank trước khi quay về Central vào năm 1989, hiện là nhân vật chủ chốt trong mảng bán lẻ của tập đoàn Central.

Tos Chirathivat - người thừa kế đời thứ 3 của gia tộc Chirathivat, hiện là CEO của Central Group. Ảnh: Internet.

Tính đến năm 2014, việc kinh doanh của Central Group vẫn rất trơn tru. Tổng tài sản của công ty này năm 2014 là khoảng 9,7 tỷ USD, với khoảng 70.000 nhân viên trải khắp ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Năm 2016, doanh thu của Central Group tăng lên 10,4 tỷ USD với 94.150 nhân viên.

Hồi đầu tháng 3/2016, Central Group tham gia đấu thầu để mua lại chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam từ Tập đoàn Casino. Cuối tháng 4/2016, tập đoàn Central hoàn tất việc mua lại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam từ tập đoàn Casino (Pháp) với giá 920 triệu euro (tương đương 1,05 tỷ USD). Thương hiệu Big C vẫn được sử dụng sau đó.