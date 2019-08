Công ty của Phó TGĐ Tô Công Lý vừa bị bắt từng tặng Cà Mau 2 xe Lexus

3 năm trước, doanh nghiệp do Tô Công Lý làm Phó tổng giám đốc đã tặng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau 2 xe Lexus. Ông này cũng là người sa thải nữ công nhân nhặt được vàng trong rác.

Sáng 18/8, dư luận ở Cà Mau xôn xao khi hay tin ông Tô Công Lý (35 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Công Lý ở phường 8, TP Cà Mau) bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Thiếu gia" này là con trai trưởng của ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, và là một đại gia có tiếng về điện gió ở Việt Nam.

Công ty Công Lý là chủ đầu tư Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, Điện gió Khai Long ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau và Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tham gia dự án Nhà máy điện gió Công Lý Sóc Trăng giai đoạn 1 (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng) và giai đoạn 3 Nhà máy Điện gió Bạc Liêu (Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu làm chủ đầu tư).

Tặng 2 xe Lexus cho tỉnh Cà Mau đi kiểm tra đê điều

Ở Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng, ông Lý rất được nhiều người biết đến vì thường ngồi trên xe Lexus và siêu xe Bentley cùng gắn biển số ngoại giao. Bạn bè thường thấy ông Lý sử dụng điện thoại Vertu và Bentley sang trọng.

3 năm trước, báo chí phát hiện công ty gia đình của ông Lý tặng 2 xe sang Lexus GX 460 trị giá trên 6 tỷ đồng cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau (biển số xanh 80A-338.39 và 80A-369.69).

Cha của ông Lý khi đó lên tiếng nói rằng doanh nghiệp có khu du lịch sinh thái, dự án Nhà máy điện gió Khai Long ở Đất Mũi và nhà máy xử lý rác thải Cà Mau. Quê ở Cà Mau nên ông Tô Hoài Dân muốn tặng cho quê hương những gì mà chính quyền và nhân dân cần.

"Tôi hỗ trợ tỉnh Cà Mau nhiều tỷ đồng để làm đường, xây nhà cho người nghèo... Thấy chính quyền địa phương không có ôtô đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho việc kiểm tra đê điều hoặc đón những đoàn công tác Trung ương nên tặng 2 xe phục vụ cho việc công. Việc làm này là tự nguyện, minh bạch, không vụ lợi", ông Tô Hoài Dân chia sẻ.

Lúc đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cũng khẳng định địa phương tiếp nhận 2 xe Lexus có tổng giá trị trên 6,2 tỷ đồng do Công ty Công Lý tặng là đúng quy định, minh bạch, sử dụng vào mục đích công.

Theo người đứng đầu chính quyền Cà Mau, tháng 3/2016, doanh nghiệp tặng xe nêu rõ mục đích là để tỉnh phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo tình hình biến đổi khí hậu nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn, phòng chống cháy rừng... Lúc đó, Chính phủ không cho mua xe công, địa phương đang thiếu xe sử dụng để đi địa hình rừng, đê biển.

Sau khi báo chí lên tiếng, tỉnh Cà Mau đã trả lại 2 xe sang cho Công ty Công Lý.

Thua kiện nữ công nhân nhặt được vàng trong rác

Nhắc đến Công ty Công Lý, nhiều người ở Cà Mau nhớ rất rõ chuyện ông Lý trực tiếp ký quyết định sa thải nữ công nhân nhặt được vàng trong rác là chị Phạm Tuyết Mai (39 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi) cách đây 5 năm. Lý do chị Mai bị đuổi việc là vi phạm nội quy kiểm soát ra, vào cổng và chống trộm cắp do Tổng giám đốc Công ty Công Lý ký ngày 20/3/2013.

Sự việc bắt đầu ngày 4/8/2014. Trong lúc phân loại rác tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau, chị Mai nhặt được chiếc ví chứa 2 chỉ vàng 24K và 4,7 lượng vàng 18K. Do không báo lãnh đạo nên nữ công nhân bị nhà máy yêu cầu giao nộp toàn bộ số vàng nhặt được.

Chi Mai không đồng ý với cách giải quyết này nên công an được mời đến. Số vàng này sau đó được Công an phường Tân Xuyên chuyển đến Công an TP Cà Mau để tìm chủ sở hữu.

Tại cuộc họp ngày 13/8/2014, nữ công nhân bị lãnh đạo nhà máy cho rằng đã vi phạm quy định của công ty. Chị Mai sau đó nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do ông Lý ký.

Không đồng tình với quyết định này, nữ công nhân khởi kiện Công ty Công Lý và được tòa án tuyên thắng kiện.

Ngoài việc hủy quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, tòa án buộc bị đơn nhận chị Mai trở lại làm việc, trả lương trong thời gian công nhân này không đi làm (trên 76 triệu đồng) và bị truy nộp các khoản bảo hiểm dành cho người lao động kể từ ngày ra quyết định cho đến khi chị Mai làm việc trở lại.