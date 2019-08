Thiếu niên 16 tuổi dùng cào lúa đánh chết bố đẻ

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng con trai đánh chết bố đẻ do mâu thuẫn cá nhân.

Theo đó, khoảng 22h ngày 20/7, ông Vi Văn D. (SN 1969) chết tại nhà riêng ở bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông với nhiều tình tiết bất thường. Mặc dù sau vụ việc xảy ra, phía gia đình ông D. trình báo với Ban Công an xã Thạch Ngàn nguyên nhân nạn nhân bị chết là do tai nạn.

Ảnh minh họa.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường. Qua đó, xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Vi Văn D. không phải do tai nạn mà do mâu thuẫn cá nhân, nạn nhân có xảy ra xô xát với người nhà dẫn đến tử vong.

Từ các chứng cứ thu thập được, nghi can Vi Văn Thanh (SN 2003, là con trai ông D.) cũng được làm rõ và bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Thanh khai nhận khoảng 19h30 ngày 20/7/2019, do mâu thuẫn bộc phát với bố đẻ của mình, Thanh đã dùng cào lúa bằng gỗ đánh một phát vào đầu phía bên trái của ông D.. Cú đánh chí mạng của con trai khiến bố gục tại chỗ.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 22h cùng ngày thì ông D. tử vong. Quá hoảng hốt, gia đình nạn nhân báo tử lên chính quyền với lý do: Ông D. mất đột ngột do bị tai nạn.

Hiện vụ việc con đánh chết bố đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

