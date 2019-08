Thân thế “khủng” của Phó TGĐ công ty Công Lý bị bắt ở Cà Mau

Thân thế “khủng” của Phó Tổng Giám đốc Công ty Công Lý vừa bị bắt



Thông tin về vụ việc Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Công Lý - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, Thương mại - Du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đang gây xôn xao dư luận.

Ông Tô Công Lý.

Ông Tô Công Lý là con trai của đại gia Tô Hoài Dân. Vị này cũng đồng thời đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Công Lý, và là một đại gia có tiếng ở miền Tây.

Ông Lý từng đi xe ô tô biển số ngoại giao và có còi hú riêng. Đặc biệt, ông Lý gây chú ý dư luận vì đã đuổi việc nữ công nhân nhặt được vàng trong lúc phân loại rác, do không báo lên lãnh đạo. Số vàng nữ công nhân đã nhặt được gồm 2 chỉ vàng 24K và 4,7 lượng vàng 18K. Lý do nữ công nhân bị đuổi việc là vi phạm nội quy của Công ty về kiểm soát ra, vào cổng và chống trộm cắp. Do không báo lãnh đạo nên nữ công nhân bị nhà máy yêu cầu giao nộp toàn bộ số vàng nhặt được.

Không đồng tình với quyết định này, nữ công nhân khởi kiện Công ty Công Lý và được tòa án tuyên thắng kiện. Sau đó, Tòa án buộc Công ty Công Lý nhận nữ công nhân trở lại làm việc, trả lương trong thời gian công nhân này không đi làm (trên 76 triệu đồng) và đảm bảo các khoản bảo hiểm cho người lao động trong thời gian đó.

Tặng hai chiếc xe sang cho tỉnh Cà Mau

Công ty Công Lý của gia đình thiếu gia Tô Công Lý được biết đến là một doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trên trang chủ của công ty này, giới thiệu thành lập từ ngày 10/11/2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 23/09/2013, vốn điều lệ 700 tỷ đồng.

Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau. (Ảnh Báo Giao Thông).

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, Điện gió Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), Nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh Cà Mau...

Trong đó, Nhà máy xử lý rác thải ở Cà Mau được xây dựng theo chính sách ưu đãi, kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và tỉnh, còn lại là của Công ty Công Lý. Nhà máy hoạt động năm 2012, tổng công suất 200 tấn rác mỗi ngày.

Đáng chú ý là 3 năm trước, doanh nghiệp này “nổi như cồn” vì cùng một lúc tặng hai chiếc xe ô tô xe Lexus cho UBND tỉnh Cà Mau.

Xe Lexus biển số 80A-338.39. (Ảnh Zing).

Theo báo giới, gia đình ông Lý đã tặng hai xe sang Lexus GX 460 trị giá trên 6 tỷ đồng cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau với biển số xanh lần lượt là 80A-338.39 và 80A-369.69.

Tuy nhiên, khi thông tin trên vấp phải sự phản ứng dữ dội của công luận thì cả hai chiếc xe đã được trả lại.

Thời gian gần đây, Công ty Công Lý cũng thu hút sự chú ý của dư luận với việc đề xuất UBND tỉnh Cà Mau cấp kinh phí và đất để chôn xác thai nhi do Nhà máy rác của công ty phát hiện từ khi đi vào hoạt động.

Theo đó, Công ty Công Lý cho biết đã phát hiện và tự chôn cất hơn 300 thi thể thai nhi trong vòng 7 năm hoạt động. Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan, sau khi có kết quả điều tra, xác minh vụ việc phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi tại Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau .

Văn bản gửi đi nêu rõ, việc Công ty Công Lý khai báo từ khi hoạt động đến nay đã phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác, sau đó chôn cất trong khuôn viên của nhà máy là chưa có cơ sở.

Đối với vụ việc này, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu công ty Công Lý phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay việc cung cấp thông tin không chính xác về số lượng 300 thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác khi đưa về nhà máy; không để xảy ra trường hợp cung cấp thông tin không chính xác trong thời gian tới.