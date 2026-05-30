Kim Tuyến được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Nữ diễn viên Kim Tuyến vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026, cùng nhiều nghệ sĩ Việt khác.

Fanpage chính thức của TC Candler - chuyên trang của Mỹ về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp - mới đây tiếp tục công bố những gương mặt được đề cử cho bảng xếp hạng "100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026". Đáng chú ý, danh sách cập nhật mới nhất xuất hiện hai đại diện Việt Nam là diễn viên Kim Tuyến và ca sĩ Isaac.

Việc Kim Tuyến được đề cử nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nữ diễn viên sinh năm 1987, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM và là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Kim Tuyến từng tham gia nhiều dự án điện ảnh như "Cát nóng", "Ngủ với hồn ma", "Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kung Fu", "Linh duyên", "Chơi thì chịu". Ở lĩnh vực truyền hình, cô ghi dấu ấn qua các bộ phim "Mẹ biển", "Chuyện tình đảo ngọc", "Tuổi thanh xuân", "Mộng phù hoa", "Nữ luật sư" và "Đôi mắt của trái tim".

Trong sự nghiệp, Kim Tuyến hai lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình tại Cánh diều Vàng vào các năm 2009 và 2018. Cô cũng được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình năm 2015. Năm 2023, nữ diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Kim Tuyến. Ảnh: FB Kim Tuyến.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng diễn xuất, Kim Tuyến còn được đánh giá cao về nhan sắc. Từ năm 16 tuổi, cô đã tham gia hoạt động người mẫu quảng cáo và nhận mức cát-sê lên tới 2.000 USD. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách thanh lịch.

Trước Kim Tuyến và Isaac, nhiều nghệ sĩ Việt Nam cũng đã góp mặt trong danh sách đề cử năm nay như Chi Xê, HIEUTHUHAI, Ngọc Trinh, Linh Ka, Kaity Nguyễn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân, Thúy Ngân, Jack, Ninh Dương Lan Ngọc và Khánh Huyền.

Theo Znews, "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" là bảng xếp hạng thường niên do TC Candler thực hiện. Khán giả có thể tham gia đề cử ứng viên thông qua các nền tảng trực tuyến.

Theo Tiền Phong, quá trình đánh giá của TC Candler không chỉ dựa vào ngoại hình mà còn xem xét nhiều yếu tố liên quan đến hình ảnh và sức ảnh hưởng của ứng viên. Cụ thể, quy trình chấm điểm được kết hợp từ ba nhóm tiêu chí chính. Trong đó, phân tích tỷ lệ và đặc điểm khuôn mặt chiếm 50% tổng điểm, bình chọn của người hâm mộ chiếm 30%, còn các yếu tố cá nhân như hình ảnh trước công chúng và dấu ấn riêng chiếm 20%.

Ở mùa bình chọn gần nhất, Rosé dẫn đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 ở hạng mục nữ. Trong khi đó, vị trí số một ở bảng xếp hạng dành cho nam thuộc về Trương Triết Hạn.

Hiện TC Candler đang tiếp nhận các đề cử cho mùa bình chọn 2026. Danh sách chính thức dự kiến được công bố vào cuối năm nay.