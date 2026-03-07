Hà Nội

Kaity Nguyễn lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp thế giới, nhan sắc thực ra sao?

Giải trí - Giới trẻ

Kaity Nguyễn lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp thế giới, nhan sắc thực ra sao?

Lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử của TC Candler, Kaity Nguyễn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp ngày càng thăng hạng và khí chất sang trọng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Những ngày đầu tháng 3, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng TC Candler đã cập nhật danh sách đề cử cho bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Bất ngờ xuất hiện trong danh sách này là nữ diễn viên trẻ của điện ảnh Việt – Kaity Nguyễn.
Trong bảng đề cử, Kaity đứng cùng nhiều gương mặt nổi tiếng quốc tế như Ana de Armas, Ariana Grande, Saho Michishige, Shimian Xiong hay Afra Saraçoğlu. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên sinh năm 1999 được đưa vào danh sách đề cử của bảng xếp hạng sắc đẹp danh tiếng này, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước.
Ngoài đời, Kaity Nguyễn theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn giữ nét gợi cảm.
Cô thường lựa chọn những trang phục như áo hai dây, áo cổ yếm, váy liền nhẹ nhàng hoặc sơ mi kết hợp quần ống rộng. Những kiểu trang phục này giúp tôn lên vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng vẫn toát lên thần thái sang trọng.
Trước đây, Kaity Nguyễn thường được nhắc đến với lợi thế vòng một "khủng". Tuy nhiên, khi muốn thử sức với nhiều dạng vai yêu cầu sự tinh tế, thanh lịch hơn, cô nhận ra đặc điểm hình thể này đôi khi trở thành rào cản trong việc hóa thân nhân vật. Vì vậy, nữ diễn viên quyết định thu nhỏ vòng một kết hợp giảm cân để sở hữu vóc dáng gọn gàng, cân đối hơn.
Sự thay đổi này giúp Kaity dễ dàng thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau.
Hình ảnh mới của cô được nhận xét thanh thoát, hiện đại và phù hợp với những vai diễn đòi hỏi khí chất sang trọng, nữ tính. Nhờ đó, nữ diễn viên ngày càng ghi điểm với công chúng không chỉ bởi tài năng mà còn ở gu thẩm mỹ.
Dù không sở hữu chiều cao quá nổi bật, Kaity Nguyễn vẫn gây ấn tượng nhờ gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng và vóc dáng săn chắc.
Kaity Nguyễn được đánh giá là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, trở thành "đối thủ nặng ký" của nhiều người đẹp trong showbiz.
Ở tuổi 26, Kaity Nguyễn ngày càng trưởng thành trong sự nghiệp khi vừa điều hành công ty giải trí, vừa đầu tư sản xuất phim ảnh. Đặc biệt, vai chính trong Người vợ cuối cùng (2023) được xem là dấu mốc quan trọng, giúp Kaity lấy lại phong độ và khẳng định vị thế “mỹ nhân trăm tỷ” trên màn ảnh Việt.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
