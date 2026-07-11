Diễn viên AI Tilly Norwood chuẩn bị có phim điện ảnh đầu tay

Diễn viên do AI tạo ra, Tilly Norwood, sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay của mình, mang tên Misaligned.

Diễn viên do AI tạo ra, Tilly Norwood, chuẩn bị ra mắt trên màn ảnh rộng với vai chính trong bộ phim "Misaligned" do hãng phim đã tạo ra nhân vật kỹ thuật số gây tranh cãi này sản xuất.

Diễn xuất của nữ diễn viên AI hàng đầu gây tranh cãi suốt năm qua.

Particle6, một công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh tự nhận là nhà phát triển phim và chương trình truyền hình "ưu tiên AI và kết hợp AI", đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã bắt đầu phát triển bộ phim, trong đó Tilly Norwood—một thực thể không có ý thức—sẽ "đảm nhận vai chính".

Nhà sáng lập Particle6, bà Eline van der Velden, từng là diễn viên, đã giới thiệu Norwood ra công chúng vào năm 2025 sau khi nhóm của bà tại hãng phim này phát triển khoảng 2.000 phiên bản của công cụ AI và dần dần huấn luyện cô ấy diễn xuất.

Particle6 mô tả bộ phim sắp tới, lấy bối cảnh trong một "thế giới kỹ thuật số siêu thực nằm đâu đó trên đám mây", là một "câu chuyện trưởng thành pha trộn với sự hỗn loạn hiện sinh của AI".

Hãng sản xuất phim và truyền hình Particle6 đã giới thiệu diễn viên do AI tạo ra, Tilly Norwood, vào năm 2025.

Cốt truyện mang tính tự tham chiếu: Norwood vào vai một thực thể AI không có trải nghiệm sống thực tế nhưng lại có quyền truy cập vào tuổi thơ và quá khứ của những con người khác.

Bà Van der Velden cho biết mục tiêu của hãng là chứng minh năng lực của AI đối với ngành công nghiệp điện ảnh cũng như công chúng rộng rãi. Theo Particle6, bộ phim sẽ được sản xuất với sự tham gia của các chuyên gia điện ảnh truyền thống như đạo diễn, biên kịch, biên tập viên cùng các chuyên gia AI.

"Bộ phim chắc chắn sẽ hài hước, hỗn loạn và tự nhận thức rất đúng chất Tilly. Nhưng ẩn dưới đó là những suy ngẫm sâu sắc về bản sắc, diễn xuất và nỗi sợ hãi rất con người của chúng ta đối với AI. Và đúng vậy, nghệ thuật chắc chắn sẽ mô phỏng cuộc sống." - Van der Velden tuyên bố.

Nhà sáng lập Particle6, bà Eline van der Velden.

Bà Van der Velden cũng nhấn mạnh mong muốn chứng minh rằng "AI có thể hỗ trợ làm phim truyện chất lượng cao, nhưng chỉ khi có sự đóng góp lớn của kỹ năng, sự sáng tạo, phán đoán và thời gian của con người. Đó không phải là giới hạn của công nghệ. Đó chính là mục đích."

Norwood từng vấp phải làn sóng phản đối trong ngành khi lần đầu được giới thiệu, khi nhiều chuyên gia điện ảnh cho rằng các vai diễn nên dành cho con người thay vì các diễn viên tổng hợp.

Mùa thu năm ngoái, Liên đoàn nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình Mỹ (SAG-AFTRA) đã ra tuyên bố cho rằng Norwood không phải là diễn viên và "sự sáng tạo là, và nên tiếp tục là, trung tâm của con người".

Liên đoàn nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình Mỹ đương nhiên là bên phản đối Tilly Norwood kịch liệt nhất.

"Nó không có trải nghiệm sống để khai thác, không có cảm xúc và, theo những gì chúng tôi thấy, khán giả không hứng thú với nội dung do máy tính tạo ra mà tách rời khỏi trải nghiệm con người," liên đoàn này bổ sung. "Nó không giải quyết bất kỳ 'vấn đề' nào—mà tạo ra vấn đề khi sử dụng các màn trình diễn bị đánh cắp để thay thế diễn viên, đe dọa sinh kế của họ và làm giảm giá trị nghệ thuật của con người."

Việc đặt ra các quy định về sử dụng AI trong sản xuất phim và truyền hình là một trong những điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán năm 2023 giữa SAG-AFTRA và các hãng phim lớn, dẫn đến cuộc đình công đầu tiên của ngành sau 15 năm.

Liên đoàn này yêu cầu đảm bảo rằng các hãng phim sẽ không dựa vào AI thay cho các nhà sáng tạo con người, trong khi thỏa thuận lao động cuối cùng đã giới hạn việc sử dụng công nghệ này.