AI tái tạo nhân vật anime thành người thật, đẹp như minh tinh Hollywood

Số hóa

AI tái tạo nhân vật anime thành người thật, đẹp như minh tinh Hollywood

Nghệ sĩ Angel Shefford gây sốt mạng xã hội khi dùng AI và Photoshop biến hàng loạt nhân vật anime thành người thật với visual cực phẩm.

Bạn có bao giờ tự hỏi nếu nhân vật anime bước ra đời thật thì họ sẽ trông ra sao?
Câu hỏi ấy đã được nghệ sĩ Angel Shefford trả lời bằng loạt chân dung “siêu thực” tạo nên từ AI và Photoshop.
Những nhân vật nổi tiếng như Loid, Yor và Anya trong Spy X Family hay Tanjiro, Nezuko trong Demon Slayer đều được tái hiện sống động đến kinh ngạc.
Không chỉ giữ nguyên nét đặc trưng, các nhân vật còn mang thần thái và chiều sâu như người thật ngoài đời.
Shefford cho biết anh chỉ muốn lan tỏa niềm đam mê và mang đến góc nhìn mới mẻ về thế giới anime.
Loạt tác phẩm nhanh chóng lan truyền trên Instagram, thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận.
Người xem ví đây là “sự hòa quyện hoàn hảo” giữa trí tuệ nhân tạo và cảm xúc nghệ thuật.
Nhờ Shefford, ranh giới giữa thế giới hoạt hình và thực tế dường như trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
#AI #nhân vật anime #Angel Shefford #Photoshop #dựng hình thực tế #Spy X Family

