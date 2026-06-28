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[GALLERY] Nhân viên Google tạo tool AI gây sốt rồi bị sa thải

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nhân viên Google tạo tool AI gây sốt rồi bị sa thải

Công cụ AI giúp Gmail, Drive và Sheets hoạt động tự động đã gây tiếng vang lớn, nhưng tác giả của nó lại bị Google sa thải đầy bất ngờ.

Thiên Trang (TH)
Justin Poehnelt, cựu nhân viên Google, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ sau khi tiết lộ rằng anh bị công ty sa thải chỉ vài tuần sau khi phát triển thành công một công cụ AI hỗ trợ toàn diện cho hệ sinh thái Google Workspace.
Justin Poehnelt, cựu nhân viên Google, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ sau khi tiết lộ rằng anh bị công ty sa thải chỉ vài tuần sau khi phát triển thành công một công cụ AI hỗ trợ toàn diện cho hệ sinh thái Google Workspace.
Công cụ mang tên gws được thiết kế dưới dạng dòng lệnh, cho phép các tác nhân AI tự động thực hiện hàng loạt tác vụ như đọc Gmail, tạo lịch hẹn, tải tệp lên Drive hay chỉnh sửa Google Sheets chỉ bằng một câu lệnh duy nhất mà không cần mở trình duyệt hay thao tác thủ công.
Công cụ mang tên gws được thiết kế dưới dạng dòng lệnh, cho phép các tác nhân AI tự động thực hiện hàng loạt tác vụ như đọc Gmail, tạo lịch hẹn, tải tệp lên Drive hay chỉnh sửa Google Sheets chỉ bằng một câu lệnh duy nhất mà không cần mở trình duyệt hay thao tác thủ công.
Theo Poehnelt, việc xây dựng các công cụ mã nguồn mở phục vụ lập trình viên vốn là nhiệm vụ thường xuyên của bộ phận quan hệ nhà phát triển tại Google, nơi anh từng làm việc trước khi rời công ty.
Theo Poehnelt, việc xây dựng các công cụ mã nguồn mở phục vụ lập trình viên vốn là nhiệm vụ thường xuyên của bộ phận quan hệ nhà phát triển tại Google, nơi anh từng làm việc trước khi rời công ty.
Ngay sau khi ra mắt vào đầu tháng 3/2026, gws nhanh chóng leo lên vị trí số một trên Hacker News, thu hút hơn 10.000 lượt đánh dấu trên GitHub và hàng chục nghìn người dùng chỉ trong tuần đầu tiên.
Ngay sau khi ra mắt vào đầu tháng 3/2026, gws nhanh chóng leo lên vị trí số một trên Hacker News, thu hút hơn 10.000 lượt đánh dấu trên GitHub và hàng chục nghìn người dùng chỉ trong tuần đầu tiên.
Sự thành công vượt ngoài mong đợi của dự án khiến nhiều lãnh đạo và giám đốc trong nội bộ Google chủ động liên hệ với Poehnelt để tìm hiểu những bài học có thể áp dụng cho các sản phẩm tương lai của tập đoàn.
Sự thành công vượt ngoài mong đợi của dự án khiến nhiều lãnh đạo và giám đốc trong nội bộ Google chủ động liên hệ với Poehnelt để tìm hiểu những bài học có thể áp dụng cho các sản phẩm tương lai của tập đoàn.
Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ chuyển hướng khi bộ phận pháp lý của Google yêu cầu anh giải trình về việc sử dụng logo và màu sắc thương hiệu Google trên một dự án chưa được phê duyệt chính thức, dù công cụ này được đăng tải trên kho GitHub của chính công ty.
Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ chuyển hướng khi bộ phận pháp lý của Google yêu cầu anh giải trình về việc sử dụng logo và màu sắc thương hiệu Google trên một dự án chưa được phê duyệt chính thức, dù công cụ này được đăng tải trên kho GitHub của chính công ty.
Không lâu sau cuộc làm việc với bộ phận pháp lý, Poehnelt nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, tạo nên làn sóng tranh luận lớn trong giới công nghệ về cách các tập đoàn xử lý những sáng kiến đổi mới từ chính nhân viên của mình.
Không lâu sau cuộc làm việc với bộ phận pháp lý, Poehnelt nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, tạo nên làn sóng tranh luận lớn trong giới công nghệ về cách các tập đoàn xử lý những sáng kiến đổi mới từ chính nhân viên của mình.
Điều gây chú ý hơn cả là chỉ hai ngày trước khi Poehnelt mất việc, Google Cloud đã công bố kế hoạch phát triển một công cụ dòng lệnh cho Workspace với chức năng gần như tương đồng với gws, trong bối cảnh anh hiện đang khởi nghiệp với Helen's Foundry để tiếp tục theo đuổi các giải pháp AI thế hệ mới.
Điều gây chú ý hơn cả là chỉ hai ngày trước khi Poehnelt mất việc, Google Cloud đã công bố kế hoạch phát triển một công cụ dòng lệnh cho Workspace với chức năng gần như tương đồng với gws, trong bối cảnh anh hiện đang khởi nghiệp với Helen's Foundry để tiếp tục theo đuổi các giải pháp AI thế hệ mới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#Google #AI #công cụ #sa thải #Google Workspace #Justin Poehnelt

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