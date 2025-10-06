Diễn biến mới vụ án Công ty TNHH Khoa học TSL

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ 37 công ty, cá nhân môi giới; triệu tập, ghi lời khai 151 đối tượng.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; môi giới hối lộ liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III/2025, chiều 6/10.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Hà Nội Mới.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ 37 công ty, cá nhân môi giới; triệu tập, ghi lời khai 151 đối tượng.

Trong đó, đã khởi tố 55 bị can tại Công ty TSL, Công ty và cá nhân môi giới về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (trong đó 3 đối tượng khởi tố 2 tội danh, gồm: Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh).

Ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với 55 bị can trong vụ án, từ tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự sang tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, ngày 23/9/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố mới 10 bị can về tội danh trên. Đến nay đã tiến hành kê biên 361 thiết bị, máy móc, trị giá khoảng trên 30 tỷ đồng.

Về hành vi Đưa hối lộ, môi giới hối lộ liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan, Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, sau khi khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can (gồm Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Nam Khánh và Nguyễn Hà Linh) về tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”, quy định tại Điều 364, 365 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ toàn bộ số 21 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên thuộc 6/6 vụ, cục (gồm: Cục Quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương; Vụ Quản lý chất lượng môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vụ Hợp chuẩn hợp quy thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (sau là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), Bộ Khoa học và Công nghệ) nhận tiền của Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Hà Linh, Hồ Thị Thanh Phương. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi tổng số 1.630.300.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang đang phối hợp chặt chẽ với Vụ 1, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các bị can và các đối tượng liên quan.

Đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong việc cấp phép, chỉ định cho các cơ sở kiểm nghiệm của Công ty TSL và Công ty Avatek phục vụ quản lý nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm nghiệm đối với 2 Công ty của các bộ, ngành liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.