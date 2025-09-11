Hà Nội

Xã hội

Bắt Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 tỷ

Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia đã lập 22 văn phòng đại diện khắp cả nước để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng của hơn 700 người.

Theo Văn Thành/CAND -

Chiều 11/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tâm (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, có địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Tâm tại Cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia (sau này là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia), Đỗ Thanh Tâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa người dân gửi tiền vào công ty.

Cụ thể là Tâm đã lập 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước để tiếp cận người cho vay vốn. Từ các văn phòng đại diện, chi nhánh này, Tâm đã tổ chức các buổi hội thảo, “đại hội tôn vinh”… để mời gọi huy động vốn của người dân tại nhiều địa phương.

Trong các buổi hội thảo, “đại hội tôn vinh” cũng như các tài liệu, video trên các phương tiện thông tin truyền thông, Công ty Hoàng Gia đã đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận từ 83% đến 96% trong thời gian từ 13 đến 15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác để “lùa gà”, đánh vào lòng tham của nhiều người. Đồng thời, Tâm còn vẽ ra các dự án, hệ thống siêu thị do công ty đang đầu tư có lãi cũng như giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà Tâm và Công ty Hoàng Gia đã đạt được. Từ đó, nhiều người tin tưởng, gửi tiền vào công ty của đối tượng này.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng. Đối tượng Tâm đã chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng và đẩy nhiều người vào hoàn cảnh trắng tay. Tính đến nay, đã có 728 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra để xử lý Đỗ Thanh Tâm cùng đồng phạm.

#lừa đảo tài chính #chiếm đoạt 800 tỷ đồng #Tập đoàn Hoàng Gia #Đỗ Thanh Tâm #đầu tư lừa đảo #vay vốn lãi suất cao

