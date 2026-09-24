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Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thử pháo phản lực nâng cấp tầm bắn 115km

Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh.

Trà Khánh
Triều Tiên thử pháo phản lực nâng cấp tầm bắn 115km

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/9, nước này đã tiến hành thử nghiệm đạn pháo phản lực dẫn đường 240mm được nâng cấp, trong đó công bố khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 115 km, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực hỏa lực tại khu vực biên giới phía Nam giáp với Hàn Quốc.

KCNA cho biết cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 22/9 tại một cơ quan nghiên cứu khoa học quốc phòng, nằm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển quốc phòng 5 năm của nước này.

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Triều Tiên thử nghiệm pháo phản lực dẫn đường được nâng cấp tầm bắn. Ảnh: KCNA.

Theo KCNA, loại đạn pháo phản lực dẫn đường 240mm nâng cấp được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác tự động, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 100 km trong chế độ bay đạn đạo và 115 km trong chế độ bay kết hợp lượn. Triều Tiên khẳng định cuộc thử nghiệm đã kiểm chứng độ chính xác và khả năng tác chiến của loại vũ khí này.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết thêm các quan chức quân sự Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực có tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng hỏa lực tại khu vực biên giới phía Nam.

Cuộc thử nghiệm do Chủ tịch Ủy ban Kinh tế số 2 Triều Tiên Ko Pyong Hyon giám sát và có sự tham dự của nhiều quan chức quân sự cấp cao. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Triều Tiên thử nghiệm phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo phản lực 240mm.

Vào tháng 5/2026, nước này đã thử nghiệm đạn pháo phản lực dẫn đường 240mm có tầm bắn mở rộng. Tháng 6, Triều Tiên cũng công bố thử nghiệm phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo phản lực đa nòng 240mm 24 ống phóng, được tích hợp hệ thống dẫn đường chính xác tự động và có tầm bắn được công bố khoảng 90 km.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh hiện đại hóa các hệ thống hỏa lực tầm xa và hỏa lực tiền tuyến. Trong chuyến thị sát các cơ sở sản xuất vũ khí hồi giữa tháng 9 vừa rồi, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu xây dựng lực lượng pháo binh có năng lực tấn công tập trung, mạnh và đa dạng, đồng thời thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và nâng cấp các hệ thống pháo binh.

#pháo phản lực #Triều Tiên #vũ khí Triều Tiên #rocket 240mm

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