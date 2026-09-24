134 công ty từ 32 quốc gia sẽ tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Đến ngày 21/9, có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia đăng ký tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với tổng diện trưng bày 7.058 m².

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch; công tác chuẩn bị được thực hiện đồng bộ trên các mặt nội dung, lễ tân, điều hành, an ninh, truyền thông...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đến ngày 21/9, có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với tổng diện tích 7.058 m², tương đương 588 gian tiêu chuẩn; 22 đầu mối, công ty đang tiếp tục trao đổi nhu cầu diện tích 880 m². Tổng diện tích dự kiến đạt 7.938 m², tương đương 661 gian tiêu chuẩn, vượt 1,7 lần so với việc tổ chức triển lãm năm 2024. Công tác chuẩn bị trưng bày sản phẩm được triển khai tích cực.

Danh mục trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật gồm 123 vũ khí, trang bị kỹ thuật thuộc 80 loại; trong đó có 48 loại mới đề xuất trưng bày tại Triển lãm năm 2026. Bộ Quốc phòng cũng đã thông qua danh mục 579 sản phẩm, dịch vụ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đang hoàn thiện phương án tổ chức “Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền”, kết hợp trưng bày với các hoạt động tương tác, trải nghiệm. Công tác chuẩn bị nội dung trưng bày, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và các sản phẩm tiêu biểu của các vùng miền được triển khai theo hướng phong phú, thiết thực, tạo điểm nhấn tại Triển lãm.

Công tác đối ngoại, lễ tân được chú trọng. Đến nay, Ban Tổ chức đã hoàn thành việc chuyển 163 thư mời tham dự triển lãm tới đối tác thuộc 56 nước; đã có 20 đoàn khách quốc tế thuộc 16 nước khẳng định tham gia, trong đó có 6 đoàn cấp Bộ trưởng. Công tác tập huấn lực lượng sĩ quan liên lạc, phiên dịch và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm đón tiếp, ăn nghỉ, đi lại cho các đoàn khách quốc tế được triển khai theo kế hoạch.

Về công tác điều hành, an ninh, các lực lượng đã hoàn thiện kế hoạch SSCĐ bảo vệ các hoạt động của triển lãm; xây dựng phương án phân luồng giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin kiểm soát an ninh. Các phương án bay chào mừng, trình diễn UAV và hoạt động trình diễn của lực lượng Đặc công, Bộ đội Biên phòng cũng đang được tích cực chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, hợp luyện theo kế hoạch.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên báo chí, phát thanh, truyền hình, nền tảng số, truyền thông trực quan và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Từ cuối tháng 6/2026 đến nay, đã có hơn 400 tin, bài, phỏng vấn, ảnh tuyên truyền về triển lãm được đăng tải; đồng thời, các cơ quan chức năng đang phối hợp chuẩn bị chương trình lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các nội dung phục vụ truyền hình, truyền thanh giới thiệu triển lãm.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, quân y được triển khai đồng bộ; các phương án bảo đảm ăn, uống, nước sạch, giao thông, vận chuyển, cấp cứu và xử lý các tình huống y tế khẩn cấp được xây dựng, chuẩn bị theo yêu cầu nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các tiểu ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến lễ khai mạc, các hoạt động trình diễn, trưng bày và phục vụ khách quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức triển lãm phải bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai. Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền, những nội dung có nguy cơ chậm tiến độ để được chỉ đạo giải quyết ngay.

Đối với chương trình lễ khai mạc và các hoạt động trình diễn, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt theo đúng kế hoạch; trong từng giai đoạn phải kiểm tra, đánh giá cụ thể, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm sự thống nhất, nhịp nhàng giữa các lực lượng và các bộ phận, qua đó, góp phần tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành tựu xây dựng nền quốc phòng, công nghiệp quốc phòng Việt Nam.