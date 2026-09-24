Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác

Trong bài phát biểu bằng văn bản khi đến Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc và Mỹ hai nước nên là đối tác, không phải đối thủ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23/9 đã đến Mỹ trong chuyến thăm cấp Nhà nước sau 11 năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đến Căn cứ liên hợp Andrews đón Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên.

Buổi đón tiếp đã phá vỡ nghi thức thông thường, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đón tiếp một lãnh đạo nước ngoài tại căn cứ này trong 11 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Căn cứ Liên hợp Andrews, Mỹ ngày 24/9. Ảnh: AP.

Theo mô tả của Tân Hoa xã, các em nhỏ Mỹ đã tặng hoa cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. Đội danh dự đứng dọc hai bên thảm đỏ để chào đón, đoàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Phía Mỹ cũng đã bắn 21 phát đại bác kết hợp với máy bay quân sự để chào đón nguyên thủ Trung Quốc.

Phát biểu bằng văn bản sau khi đến Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc và Mỹ đều là những quốc gia vĩ đại, nhân dân hai nước cũng là những dân tộc vĩ đại. Nhân dân Trung - Mỹ có truyền thống giao lưu hữu nghị lâu đời và lợi ích đan xen sâu sắc, “hai nước nên là đối tác thay vì đối thủ”.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, việc hiện thực hóa sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và mục tiêu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể “song hành và bổ trợ lẫn nhau”. Ông nhắc lại việc hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump hồi tháng 5, cho rằng hai bên cần nỗ lực hướng về phía nhau để thúc đẩy một mối quan hệ ổn định, trong đó hợp tác là dòng chính, cạnh tranh có chừng mực, bất đồng được kiểm soát và hướng tới hòa bình, từ đó mở ra con đường đúng đắn để hai cường quốc cùng chung sống trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, dù thế giới phát triển và thời cuộc thay đổi, song logic lịch sử về sự chung sống hòa bình giữa Trung Quốc và Mỹ là không thay đổi. Ông “mong đợi được thảo luận sâu rộng với Tổng thống Trump về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ song phương và tình hình thế giới”, nhằm không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng, mở rộng không gian hợp tác giao lưu trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng rằng, thông qua nỗ lực chung, chuyến thăm này sẽ đạt được những kết quả to lớn, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và thắp lên niềm hy vọng mới cho hòa bình thế giới.

Được biết, tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ có ông Thái Kỳ - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cùng nhiều quan chức thuộc các cơ quan kinh tế và thương mại nước này.