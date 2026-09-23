Cháy rừng dữ dội hoành hành tại Colombia

Colombia đang phải đối phó với hàng loạt đám cháy rừng hoành hành ở nhiều khu vực tại đất nước này.

Giới chức Colombia đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi một đám cháy rừng bùng phát trên các dãy núi bao quanh một trong những thị trấn nổi tiếng ở phía Đông Bắc nước này, thiêu rụi thảm thực vật lớn và buộc người dân phải sơ tán.

Theo AP, hiện có gần 20 đám cháy đang hoành hành tại nhiều khu vực ở quốc gia Nam Mỹ này.

Thời tiết khô hạn đã làm tăng nguy cơ cháy rừng tại Colombia trong bối cảnh nước này chuẩn bị đối phó với tác động của hiện tượng El Nino, vốn có thể khiến cháy rừng lan rộng hơn.

Cháy rừng ảnh hưởng đến khu du lịch tại Colombia

Vụ cháy tại Villa de Leyva, một điểm du lịch nổi tiếng cách thủ đô Bogota khoảng 160 km về phía Đông Bắc, bắt đầu từ một ngọn núi nhìn xuống thị trấn vào ngày 19/9. Đến tối 20/9, giới chức cho biết khoảng 290 hecta thảm thực vật đã bị ảnh hưởng.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng lớn ở thị trấn du lịch Villa de Leyva. Ảnh: Không quân Colombia/Colprensa.

Gió mạnh gây khó khăn cho công tác dập lửa, khi ngọn lửa nhiều lúc tiến sát các khu dân cư. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp, tạm dừng lớp học trực tiếp vào ngày 21/9 và tiến hành sơ tán phòng ngừa, bao gồm cả các khách sạn gần khu vực nơi xảy ra đám cháy.

Hơn 400 lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ, người dân và tình nguyện viên đã tham gia ứng phó, trong khi 4 trực thăng thả nước dập lửa. Ông Carlos Amaya, Thống đốc bang Boyaca, nơi có Villa de Leyva cho biết, các máy bay đã thực hiện khoảng 170 lượt thả nước vào ngày 20/9, với tổng lượng nước khoảng 240.000 lít.

Bộ trưởng Môi trường Fabio Arjona cho biết, thông tin ban đầu từ cơ quan quản lý thảm họa cho thấy vụ cháy có thể do con người cố ý gây ra, nhưng các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra.

Cảnh báo hậu quả

Tổng thống Abelardo de la Espriella thông báo trên mạng xã hội X tối 20/9 rằng vụ cháy rừng tại thị trấn Villa de Leyva đã được kiểm soát khoảng 50%.

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Colombia trong cập nhật mới nhất cho biết, các lực lượng chức năng đang theo dõi 27 vụ cháy rừng, trong đó 19 đám cháy vẫn đang hoạt động và 8 vụ đã được kiểm soát. 9 trong số các đám cháy đang hoạt động nằm ở Tolima, một khu vực miền núi phía Tây Nam Bogotá, trong khi các đám cháy khác xuất hiện ở nhiều khu vực thuộc vùng Andes của nước này.

Cơ quan Khí tượng Colombia tuần trước cho hay, 279 đô thị đang ở mức cảnh báo cháy rừng, trong đó 36 đô thị ở mức cảnh báo đỏ cao nhất, với phần lớn nguy cơ tập trung tại các vùng Andes và Caribe.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

“Những gì chúng ta đang chứng kiến tại Colombia thật tàn khốc và không thể xem là những sự kiện riêng lẻ”, bà Laura Caicedo Valencia, điều phối viên chiến dịch tại Greenpeace Colombia, nhận định.

“Khi các vụ cháy rừng, phần lớn liên quan đến hoạt động của con người, kết hợp với điều kiện ngày càng khô hạn và khắc nghiệt do khủng hoảng khí hậu và hiện tượng El Nino tăng cường, hậu quả có thể nhanh chóng trở thành thảm họa môi trường và xã hội”, bà Laura Caicedo Valencia cảnh báo.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/6 đến 6/8, Colombia ghi nhận 438 vụ cháy rừng tại 191 đô thị, ảnh hưởng đến khoảng 7.153 hecta thảm thực vật, theo số liệu của Chính phủ.

Ecuador đối phó với cháy rừng

Quốc gia láng giềng Ecuador cũng đang phải đối mặt với làn sóng cháy rừng.

Theo Cơ quan quản lý rủi ro quốc gia Ecuador ngày 20/9, còn 12 đám cháy đang hoạt động trên toàn quốc, trong khi hơn 21.800 hecta thảm thực vật đã bị thiêu rụi tại nước này từ đầu năm đến nay.

Nhiệt độ cao và gió mạnh đã khiến lửa lan nhanh ở một số khu vực. Một vụ cháy trên sườn núi lửa Imbabura của Ecuador đã thiêu rụi khoảng 300 hecta trước khi được khống chế hôm 20/9 sau 3 ngày nỗ lực dập lửa.

Hiện tượng El Nino có thể làm giảm lượng mưa và tăng nhiệt độ ở một số khu vực của Ecuador, tạo điều kiện cho cháy rừng lan rộng hơn.

Các quan chức phòng chống thiên tai cho biết, giai đoạn rủi ro cao nhất do El Nino phát triển tại khu vực dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 4, với cháy rừng và thiếu nước là những mối lo ngại chính.

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