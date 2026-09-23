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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump ký thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland, mở đường cho việc xây dựng thêm căn cứ quân sự của Washington ở Greenland.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 22/9 đã ký một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland nhằm tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Thỏa thuận mở đường cho việc xây dựng thêm các căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland - một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, vài ngày sau khi ông Trump hôm 18/9 tuyên bố Mỹ đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland về việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland.

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Tổng thống Trump (bên trái) ký thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (giữa) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen (bên phải) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

Tổng thống Trump cho biết thêm Mỹ sẽ "ngay lập tức bắt đầu quá trình tăng cường sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại các địa điểm thích hợp (ở Greenland), bao gồm việc xây dựng thêm 2 căn cứ quân sự rất lớn".

"Đây là một tin tức tuyệt vời đối với châu Âu, Mỹ và tất cả mọi người. Đối với Greenland, điều này thật phi thường", ông Trump phát biểu ngay trước khi thỏa thuận được ký kết.

Theo AP, Mỹ từng duy trì quy mô hiện diện quân sự lớn tại Greenland trong nhiều thập kỷ, nhưng kể từ năm 1945, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở đây đã giảm từ hàng nghìn binh sĩ tại 17 căn cứ xuống còn khoảng 200 binh sĩ tại căn cứ không gian Pituffik. Căn cứ Pituffik hiện hỗ trợ các hoạt động cảnh báo, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian cho Mỹ và NATO.

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Nguồn video: VTV
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