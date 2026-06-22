Loạt vụ xả súng tại Chicago, hơn 40 người thương vong

Cảnh sát cho biết một loạt vụ xả súng xảy ra tại Chicago, Mỹ, những ngày cuối tuần qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, một loạt vụ xả súng tại Chicago kể từ tối 19/6 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương. Sau vụ việc, Tổng thống Donald Trump một lần nữa kêu gọi can thiệp quân sự vào thành phố lớn thứ ba nước Mỹ này.

“Tại sao Thống đốc Pritzker không gọi cho tôi để xin hỗ trợ? Tôi có thể biến Chicago thành một thành phố an toàn chỉ trong một tháng, trong một năm, nơi đây sẽ là một trong những thành phố an toàn nhất!!!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 21/6.

Bức ảnh chụp thành phố Chicago vào ngày 27/8/2025. Ảnh tư liệu: AP/Erin Hooley.

Văn phòng của Thống đốc bang Illinois JB Pritzker - người được xem là ứng viên tiềm năng của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028 và đã nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi can thiệp quân sự của ông Trump - chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.

Dưới thời ông Trump, lực lượng Vệ binh Quốc gia từng được triển khai để hỗ trợ chống tội phạm tại các thành phố như New Orleans, Washington D.C. và Memphis, bang Tennessee.

Dữ liệu của Sở Cảnh sát Chicago cho thấy số vụ xả súng có tăng nhẹ so với nửa đầu năm ngoái, tuy nhiên, tỷ lệ tội phạm bạo lực nhìn chung đã giảm tại thành phố này trong vài năm qua.

Thông tin sơ bộ do cảnh sát Chicago cung cấp cho biết, đã có ít nhất 20 vụ xả súng xảy ra kể từ 17h chiều 19/6. Những nạn nhân thiệt mạng do trúng đạn bao gồm một nam thanh niên 21 tuổi bị bắn vào ngực hôm 21/6, một thanh niên 18 tuổi trúng đạn tối 20/6 và một người đàn ông 50 tuổi bị bắn vào ngực hôm 19/6,...

Ít nhất 12 người trong một đám đông trên đường phố Chicago đã bị thương do trúng đạn vào tối 19/6 sau khi một chiếc SUV dừng lại và hai người bên trong xe bắt đầu nổ súng, cảnh sát cho biết. Vụ xả súng này xảy ra vào dịp Juneteenth, ngày lễ kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ tại Mỹ.

“Lẽ ra đây phải là một đêm của sự đoàn tụ và suy ngẫm cộng đồng nhân dịp Juneteenth, nhưng đã bị phá vỡ bởi một hành động bạo lực kinh hoàng. Tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới các nạn nhân cùng gia đình họ”, Thị trưởng Brandon Johnson chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 20/6.

“Bạo lực không có chỗ đứng ở thành phố của chúng ta, và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm minh”, Thị trưởng Brandon Johnson nói thêm.

Nhiều thành phố lớn khác của Mỹ cũng ghi nhận các vụ bạo lực liên quan đến súng đạn trong cuối tuần qua. Tại Philadelphia, 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau một vụ xả súng vào sáng sớm 21/6, theo Fox-29. Tại Cincinnati, một vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng vào tối 20/6, theo WLWT. Cảnh sát thành phố Kansas, bang Missouri, cho biết họ đang điều tra một vụ xả súng vào tối 19/6 khiến 1 người chết và 5 người bị thương.

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