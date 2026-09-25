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Quân sự - Thế giới

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Theo Phương Hoa/TTXVN

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm hạn chế tác động kinh tế của giá năng lượng tăng.

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Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Pháp, Chính phủ vừa công bố gói hỗ trợ trị giá 450 triệu euro, trong đó mở rộng diện được trợ cấp 100 euro tiền nhiên liệu cho những người phải di chuyển quãng đường hơn 30 km mỗi ngày để đi làm hoặc sử dụng xe trên 8.000 km/năm cho mục đích nghề nghiệp. Theo Chính phủ Pháp, khoảng 5,5 triệu người lao động sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ đến cuối năm nay.

Paris cũng gia hạn trợ cấp nhiên liệu cho nông dân, ngư dân và các doanh nghiệp xây dựng, đồng thời cấp sớm phiếu hỗ trợ năng lượng trị giá 48-277 euro cho khoảng 5,8 triệu hộ gia đình nhằm trang trải chi phí năng lượng mùa Đông.

Tại Đức, Chính phủ đã quyết định giảm thuế xăng và dầu diesel 17 cent/lít từ ngày 1/10 đến cuối năm, với chi phí dự kiến 2,5 tỷ euro. Berlin cũng đang thảo luận với ngành dầu mỏ về khả năng áp dụng cơ chế trần giá nhiên liệu từ đầu năm 2027.

Tây Ban Nha tiếp tục giảm thuế xăng và dầu diesel trong khuôn khổ gói hỗ trợ trị giá 5 tỷ euro nhằm giảm tác động của giá năng lượng. Mức giảm hiện là 5 cent/lít và có thể tăng lên 20 cent/lít nếu giá nhiên liệu tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ cũng gia hạn trợ cấp nhiên liệu cho các doanh nghiệp vận tải, nông dân, người chăn nuôi và ngư dân.

Ở cấp EU, các nước thành viên được phép tạm thời hỗ trợ các hộ gia đình và những ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, đồng thời có thêm dư địa cho các khoản đầu tư nhằm tăng cường an ninh năng lượng.

EU cũng đang sử dụng nguồn dự trữ dầu chiến lược trong khuôn khổ thỏa thuận của 32 nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), theo đó đưa 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường.

Trong dài hạn, EU đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, điện hạt nhân và điện khí hóa nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng việc đẩy mạnh điện khí hóa có thể giúp EU giảm khoảng 260 tỷ euro mỗi năm cho nhập khẩu dầu, khí đốt và các nhiên liệu hóa thạch khác vào năm 2040.

#châu Âu #giá năng lượng #trợ cấp #giảm thuế #năng lượng tái tạo #ứng phó xung đột

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