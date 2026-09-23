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Quân sự - Thế giới

Đàm phán thương mại Canada - Ấn Độ đạt được 'tiến triển tốt'

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết cuộc đàm phán thương mại của nước này với Ấn Độ đang đạt được "tiến triển tốt".

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thủ tướng Carney ngày 22/9 cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa Canada và Ấn Độ đang đạt được “tiến triển tốt”. Hai nước hướng tới việc hoàn tất đàm phán trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 12 tới.

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Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP.

"Chúng tôi đang đạt được những tiến triển tốt trong các cuộc đàm phán thương mại với Ấn Độ. Tôi và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ cố gắng hoàn tất các cuộc đàm phán trước thềm G20", ông Carney phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ).

Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 - 15/12 tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral ở Miami, bang Florida, Mỹ.

Canada và Ấn Độ đã chính thức khởi động các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại toàn diện vào tháng 3, với cam kết của cả hai Chính phủ sẽ hoàn tất đàm phán vào cuối năm 2026.

Đầu năm nay, Canada cũng đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc cho phép một số lượng có giới hạn xe điện Trung Quốc vào Canada với mức thuế giảm mạnh, đổi lại việc Trung Quốc giảm thuế đối với hạt cải dầu của Canada.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Indonesia và Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận thương mại tự do hồi tháng 9/2025

Nguồn video: VTV
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