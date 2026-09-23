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Quân sự - Thế giới

Vì sao Moldova ban bố tình trạng khẩn cấp về nước, năng lượng?

Moldova đã bỏ phiếu để ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày đối với các lĩnh vực nước và năng lượng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Moldova ngày 22/9 đã bỏ phiếu để ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày đối với lĩnh vực năng lượng và nước do mực nước sông Dniester xuống thấp nghiêm trọng, đồng thời các cuộc xung đột trên thế giới đang đẩy giá năng lượng lên cao.

Theo Bộ Môi trường Moldova, nước này đang đối mặt với "tình trạng thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng" ở cả hai con sông Dniester và Prut, đe dọa nguồn cung cấp nước. Bộ này cho biết, các biện pháp mới sẽ trao cho chính quyền quyền can thiệp nhanh hơn và áp dụng các biện pháp tạm thời khi cần thiết để duy trì nguồn cung.

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Một nhà máy điện nằm ở ngoại ô Chisinau, Moldova, ngày 31/10/2022. Ảnh: AP/Aurel Obreja.

"Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tình hình trên sông Dniester, một trong những nguồn nước chính của Cộng hòa Moldova", Bộ Môi trường Moldova nhấn mạnh.

Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 26/9.

Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Maia Sandu chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia về “tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng quốc tế” đối với Moldova và “các biện pháp tăng cường khả năng phục hồi năng lượng quốc gia” trước mùa đông.

Thủ tướng Vasile Tofan hôm 22/9 nói rằng nhiều vấn đề như hạn hán, xung đột ở Trung Đông và Ukraine, việc phá hủy các nhà máy lọc dầu, đã dẫn đến chi phí năng lượng tăng cao, gây áp lực lên ngành năng lượng của Moldova.

Được biết, Moldova phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt tự nhiên và điện nhập khẩu.

“Tôi không nói rằng ngày mai chúng ta sẽ hết xăng, dầu diesel, điện hoặc nước. Vấn đề là chúng ta đang bước vào mùa lạnh với nhiều rủi ro lớn chồng chéo nhau cùng một lúc”, Thủ tướng Vasile Tofan nói.

#Moldova #khủng hoảng năng lượng #xung đột Trung Đông #giá dầu

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