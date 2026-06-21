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Quân sự - Thế giới

Nổ súng vào đám đông ở Mỹ, nhiều người trúng đạn

Ít nhất 12 người đã bị thương do trúng đạn trong vụ nổ súng tại một con phố ở Chicago, Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo từ cảnh sát địa phương cho biết, vụ xả súng xảy ra tại Chicago vào tối 19/6 (giờ địa phương). Khi đó, chiếc SUV bất ngờ dừng lại và hai người bên trong xe nã đạn liên tiếp vào đám đông trên một con phố, khiến ít nhất 12 người bị thương.

"Các nạn nhân bao gồm 8 nam giới và 4 phụ nữ, độ tuổi từ 17 đến 47. Họ đang được điều trị tại 4 bệnh viện", nguồn tin cho hay.

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Trước đó, một vụ xả súng xảy ra tại Midland, bang Texas, Mỹ, ngày 12/6/2026. Ảnh: Luke Dias/Reporter-Telegram/AP.

Cảnh sát cho biết thêm 1 người đàn ông khác bị thương với mức độ chưa xác định và từ chối điều trị y tế.

Ban đầu, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo có một người bị bắn. Khi tới hiện trường, họ phát hiện một phụ nữ bị 2 vết thương ở lưng và một người đàn ông có 4 vết thương. Cả hai hiện đều trong tình trạng ổn định.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Vụ xả súng xảy ra vào ngày Juneteenth, một ngày lễ kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ.

Mục sư Donovan Price, một nhà hoạt động địa phương bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân trong những vụ bạo lực súng đạn, cho biết việc chứng kiến ​​một vụ xả súng hàng loạt như thế này vào ngày lễ là một "bi kịch".

"Ngày lễ lẽ ra phải là dịp để ăn mừng", mục sư Donovan Price nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ xả súng trước đây tại Louisiana, Mỹ

Nguồn video: VTV
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