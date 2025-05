Đi thăm cháu mới sinh, nam thanh niên bị đâm tử vong

Tòng Văn Vương là đối tượng nghiện ma túy, khi bị tổ trưởng an ninh cơ sở kiểm tra đã dùng dao đâm tử vong người này rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Sơn La cho biết đang tạm giữ Tòng Văn Vương (SN 2005, trú tại bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi "Giết người". Theo cơ quan công an, vào tối 16/5, ông L.V.T. (SN 1984, là tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tiểu khu Ít Ong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La) trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn Tiểu khu Ít Ong đã bị Tòng Văn Vương dùng dao nhọn đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.