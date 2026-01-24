Hà Nội

Xã hội

Di dời ngôi mộ án ngữ giữa đường trong khu dân cư mới ở Hải Phòng

Ngôi mộ án ngữ giữa tuyến đường trong dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây (Hải Phòng) đã được di dời.

Hải Ninh

Ngày 24/1, UBND xã Hà Tây (Hải Phòng) cho biết, ngôi mộ tổ của dòng họ P.K. cùng 4 ngôi mộ khác trong phạm vi dự án khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây đã được các gia đình phối hợp di dời vào nghĩa trang nhân dân của xã theo đúng quy định.

766.jpg
Ngay sau khi các ngôi mộ được di dời, UBND xã Hà Tây đã phối hợp với đơn vị thi công hoàn thiện đoạn đường, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đại diện UBND xã Hà Tây, việc di dời được thực hiện sau quá trình vận động, tuyên truyền và nhận được sự đồng thuận của các gia đình có mộ phần bị ảnh hưởng.

Trước đó, Tri thức và Cuộc sống đã nhiều lần đưa tin, Dự án khu dân cư mới đường 390 giai đoạn 2 có quy mô gần 24ha do UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1941 ngày 22/4/2020, phê duyệt dự án tại Quyết định số 3171 ngày 30/6/2021, số 1460 ngày 22/4/2024, xã Thanh Hải (nay là xã Hà Tây, Hải Phòng) làm chủ đầu tư.

Tháng 5/2024, UBND tỉnh Hải Dương cũ cho phép chuyển mục đích hơn 22.800m2 đất, song vẫn còn 417m2 chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất. Phần diện tích này gồm phần đất của 5 ngôi mộ chưa được giải phóng mặt bằng.

Tháng 9/2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chỉ đạo UBND xã Hà Tây chỉ đạo việc dừng lưu thông tại khu vực ngôi mộ án ngữ trên tuyến đường. Đồng thời, tăng cường vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao của người dân để khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất có 5 ngôi mộ trong phạm vi dự án, sớm hoàn thành toàn bộ dự án để khai thác sử dụng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, Đảng ủy, UBND xã Hà Tây xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vận động các dòng họ, gia đình chấp hành chủ trương di dời. Lãnh đạo xã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời giải thích ý nghĩa của dự án và cam kết bảo đảm đầy đủ quyền lợi trong quá trình di dời. Đến nay, toàn bộ 5 ngôi mộ đã được di dời, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai. UBND xã Hà Tây đã phối hợp với đơn vị thi công hoàn thiện đoạn đường, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

