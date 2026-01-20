Hà Nội

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn hai mẹ con ở Hải Phòng định tự tử trên cầu Bính

Ngày 20/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường Hồng Bàng vừa kịp thời cứu ngăn chặn ý định tự tử của hai mẹ con trên cầu Bính.

Hải Ninh

Theo đó, khoảng 9h45 ngày 17/1, Công an phường Hồng Bàng (Hải Phòng) tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đỉnh cầu Bính xuất hiện một người phụ nữ cùng con nhỏ có biểu hiện tâm lý bất ổn, đang có ý định nhảy cầu tự tử.

8888.jpg

Ngay sau khi nhận tin, xác định vụ việc liên quan đến tính mạng người dân, Tổ công tác Công an phường Hồng Bàng đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh nhanh, người phụ nữ là chị N.T.N, sinh năm 1991 cùng con trai N.M.T.A, sinh năm 2022, trú tại phường Lưu Kiếm, Hải Phòng. Lúc đó, chị N.T.N đang trong trạng thái tâm lý hoảng loạn và tuyệt vọng.

Thấu hiểu hoàn cảnh và áp lực mà người dân đang gặp phải, các cán bộ trong Tổ công tác đã kiên trì tiếp cận, sử dụng các biện pháp tâm lý, nhẹ nhàng động viên và thuyết phục.

Sau hơn một giờ nỗ lực tuyên truyền, vận động với tinh thần kiên trì, quyết tâm cao, đến khoảng 11h00 cùng ngày, chị N.T.N đã dần ổn định tâm lý, từ bỏ ý định tiêu cực và đồng ý để Tổ công tác đưa về trụ sở Công an phường Hồng Bàng đảm bảo an toàn.

Tại trụ sở Công an phường Hồng Bàng, sau khi được các chiến sĩ chăm sóc và trấn an tinh thần, chị N.T.N đã nhận thức được hành động bộc phát của mình. Ngay sau đó, Công an phường Hồng Bàng đã liên hệ và bàn giao hai mẹ con cho gia đình đưa về chăm sóc.

