Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy quán karaoke đã ngừng hoạt động ở Hải Phòng

Quán Karaoke 79 tại số 5 đường Trần Hoàn, phường Hải An, TP Hải Phòng đã dừng hoạt động bất ngờ xảy ra vụ cháy vào tối 20/1.

Hải Ninh

Ngày 21/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, vào lúc 21h40 tối ngày 20/1, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo xảy ra cháy tại địa chỉ số 5 đường Trần Hoàn, phường Hải An, TP Hải Phòng. Trước đây là quán Karaoke 79 nhưng đã dừng hoạt động.

888.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy đã khẩn trương triển khai đội hình chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào hồi 22h40 cùng ngày, với diện tích cháy khoảng 14 m².

Kết quả ban đầu xác định không xảy ra thiệt hại về người, hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

#cháy quán karaoke #Hải Phòng #Cảnh sát PCCC #đám cháy #quán karaoke 79

Bài liên quan

Xã hội

Giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy quán massage ở Hà Nội

Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng thang cứu hộ để tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà và đưa được 1 người bị nạn ra vị trí an toàn.

Sáng 18/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Hà Nội cho biết, khoảng 23h52' ngày 17/1, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh (quán massage), tại số 11, ngõ 339 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

anh-chup-man-hinh-2026-01-18-luc-102054.png
Xem chi tiết

Xã hội

Ngăn chặn kịp thời đám cháy lớn tại Hà Nội nhờ hệ thống truyền tin hiện đại

Vụ cháy tại kho hàng trong Cụm công nghiệp Từ Liêm đã được phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 15/1, Công an Hà Nội cho biết, hồi 23h52 ngày 14/1/2026, hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC và CNCH của Trung tâm Thông tin Chỉ huy (TTTTCH) - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại nhà kho thuộc chi nhánh một công ty, địa chỉ bên trong cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

capture-4512.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy nhà nghỉ ở Hà Nội lúc rạng sáng, tạm giữ một người nghi phóng hỏa

Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội đã tạm giữ một nghi phạm để phục vụ đấu tranh, làm rõ nghi do đốt nhà nghỉ An Phú ở số 87, ngõ 1 Vũ Trọng Khánh.

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 1h48 cùng ngày, tại nhà nghỉ An Phú ở số 87, ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn.

dot-nha-nghi-07005176.jpg
Nơi xảy ra sự việc,
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới