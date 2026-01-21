Cháy quán karaoke đã ngừng hoạt động ở Hải Phòng

Quán Karaoke 79 tại số 5 đường Trần Hoàn, phường Hải An, TP Hải Phòng đã dừng hoạt động bất ngờ xảy ra vụ cháy vào tối 20/1.

Ngày 21/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, vào lúc 21h40 tối ngày 20/1, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo xảy ra cháy tại địa chỉ số 5 đường Trần Hoàn, phường Hải An, TP Hải Phòng. Trước đây là quán Karaoke 79 nhưng đã dừng hoạt động.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy đã khẩn trương triển khai đội hình chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào hồi 22h40 cùng ngày, với diện tích cháy khoảng 14 m².

Kết quả ban đầu xác định không xảy ra thiệt hại về người, hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định.