Vì sao dự án mở rộng đường 'xương sống' du lịch biển Sầm Sơn chậm tiến độ?

Đến nay UBND tỉnh Thanh Hoá chưa ban hành Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất nên chưa đủ cơ sở pháp lý để lập và phê duyệt phương án bồi thường dự án.

UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá vừa có thông tin về tình hình triển khai dự án giao thông Cải tạo đường Tây Sơn (đoạn từ Tòa án nhân dân đến đường Lý Tự Trọng) - tuyến đường "xương sống" trong chỉnh trang đô thị của khu du lịch biển sầm uất này.

Dự án Cải tạo đường Tây Sơn (đoạn từ Tòa án nhân dân đến đường Lý Tự Trọng) chậm tiến độ.

Theo đó, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Sầm Sơn được giao tiếp nhận và tiếp tục thực hiện dự án Cải tạo đường Tây Sơn (đoạn từ Tòa án nhân dân đến đường Lý Tự Trọng).

Tại thời điểm bàn giao, tiến độ thi công dự án đạt khoảng 15% tại những đoạn tuyến có sẵn mặt bằng (đoạn từ Tòa án nhân dân đến đường Nguyễn Trãi).

Về giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Sầm Sơn trước đây đã triển khai thông báo thu hồi đất, tiến hành đo đạc kiểm đếm và đang thực hiện công tác xác minh nguồn gốc đất, xây dựng giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau khi tiếp nhận dự án được bàn giao, UBND phường Sầm Sơn đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án để tiếp tục công tác GPMB; đồng thời chủ động trình Hội đồng nhân dân phường xem xét, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm làm cơ sở pháp lý để bố trí nguồn vốn, tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 6 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định: “Giá đất tính tiền bồi thường về đất quy định tại khoản 2 Điều 91 của Luật Đất đai và giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư quy định tại khoản 3 Điều 111 của Luật Đất đai được tính theo giá đất trong bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị quyết này”; đến nay UBND tỉnh chưa ban hành Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất nên chưa đủ cơ sở pháp lý để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.

Bên cạnh đó, theo chính quyền địa phương Sầm Sơn, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy phường, UBND phường Sầm Sơn đã và đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát toàn diện những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn, trong đó có dự án cải tạo, mở rộng đường Tây Sơn; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn lực để tổ chức thực hiện dự án ngay sau khi các cơ sở pháp lý được hoàn thiện.

"Ngay sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất, UBND phường Sầm Sơn sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, đúng chính sách hiện hành; phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2026 và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để tiếp tục thi công, sớm hoàn thành dự án, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn phường", UBND phường Sầm Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án trên đã nhiều lần phản ánh về việc dự án mở rộng đường Tây Sơn (đoạn từ Tòa án nhân dân Sầm Sơn đến đường Lý Tự Trọng) đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền thực hiện khiến nhiều gia đình không được xây dựng mới, cải tạo, sang nhượng...làm xáo trộn cuộc sống.