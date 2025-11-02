Di dời khẩn cấp 43 hộ dân tránh sạt lở núi Hòn Dồ

Các hộ dân được di tản đến nhà văn hóa, nhà tránh lũ, nhà thờ hoặc ké ghép vào các hộ dân tại nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình sạt lở núi tại khu vực Hòn Dồ, thôn Phước Thọ, xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi), chính quyền địa phương đã ban hành quyết định di dời khẩn cấp 43 hộ dân với 143 nhân khẩu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bùn đất từ trên núi Hòn Dồ sạt đổ áp sát vách nhà các hộ dân tại xã Trường Giang.

Theo báo cáo của UBND xã Trường Giang, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 27 đến 30/10/2025, khu vực núi Hòn Dồ đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 50m, khối lượng đất đá trượt xuống ước tính khoảng 1.000 m³, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ dân với 111 nhân khẩu và gây cản trở lưu thông trên tuyến Quốc lộ 24B đoạn qua khu vực này. Ngoài ra, núi Lách thuộc thôn Hương Nhượng Nam cũng được xác định là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đe dọa 31 hộ dân khác.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND xã Trường Giang, ông Trần Đại Dương, đã ký Quyết định sơ tán, di dời khẩn cấp 43 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm thuộc núi Hòn Dồ.

Các hộ được bố trí tạm cư tại Nhà Văn hóa thôn, Nhà tránh lũ, Nhà thờ và một số hộ dân ở khu vực an toàn trong địa bàn xã.

Thời hạn hoàn tất di dời được yêu cầu trước 17h cùng ngày.

Chính quyền quyết định di dời 43 hộ dân dưới chân núi đến nơi an toàn.

UBND xã giao Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã Trường Giang chủ trì thực hiện công tác sơ tán, huy động phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản; Công an xã được phân công phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự xã sẵn sàng phương tiện cứu hộ, bố trí lực lượng trực tại hiện trường và cắm biển cảnh báo, cấm người qua lại khu vực nguy hiểm.

UBND xã Trường Giang cũng đã báo cáo khẩn lên UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành chức năng liên quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, đề nghị sớm kiểm tra, khảo sát và có giải pháp xử lý sạt lở, ổn định đời sống người dân sau di dời.

Chính quyền xã đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân phải rời bỏ nhà cửa.

Hiện tại, khu vực núi Hòn Dồ vẫn tiếp tục có dấu hiệu nứt lở và thấm nước, nguy cơ sạt lở lan rộng nếu mưa kéo dài. UBND xã đã thiết lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường dẫn vào khu vực nguy hiểm và khuyến cáo người dân không tự ý quay lại khu vực sạt lở cho đến khi có thông báo mới.

Ông Trần Đại Dương cho biết, việc sơ tán lần này là biện pháp cần thiết, khẩn cấp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Chính quyền xã đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của tỉnh để theo dõi, đánh giá diễn biến địa chất và đề xuất phương án xử lý lâu dài.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã liên tục có công điện số 05 và 06 yêu cầu các địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đến chiều 1/11, toàn bộ 43 hộ dân tại thôn Phước Thọ đã được sơ tán an toàn. Các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực 24/24 tại hiện trường để theo dõi tình hình địa chất, đảm bảo không có thiệt hại về người nếu sạt lở tiếp tục diễn ra.